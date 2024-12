Scontro shock in Francia, in Ligue 1, tra Wilfried Singo e Donnarumma. Dieci punti di sutura per il portiere: Singo si scusa

Nella serata di ieri, in Ligue 1 si è giocato l’anticipo tra Monaco e Psg. Partita terminata 4-2 per il Paris. Nel primo tempo, c’è stato un brutto scontro di gioco tra il portiere Donnarumma e l’ex Torino Wilfried Singo. Uno scontro shock. Il portiere è stato travolto dai tacchetti di Singo sulla sua faccia. Tantissimo sangue e sostituzione per il portiere italiano. Ben 10 punti di sutura sul volto. Singo, che era già stato ammonito, non è stato sanzionato.

Le scuse di Singo

Sono subito arrivate le scuse di Singo, attraverso Instagram. Queste le sue parole: “Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione”.