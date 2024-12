Il centrocampista serbo, dopo un mese ai box, è pronto per riassaporare il campo nella sfida di sabato pomeriggio

Il Torino si prepara ad affrontare il Bologna. I granata stanno preparando la gara con una mentalità differente rispetto alle settimane precedenti, certamente con meno tensione e più gioia grazie alla vittoria di Empoli. Quella di sabato pomeriggio sarà una sfida tutt’altro che semplice, contro una squadra che pare essersi ripresa dopo un difficile avvio di campionato e – al momento – non sembra più soffrire la partenza di Thiago Motta. Vanoli dal canto suo avrà bisogno di tutte le armi migliori: l’intenzione del mister è quella di non cambiare molto rispetto alla sfida del Castellani, e in particolare in panchina potrebbe finire ancora Ilic. Il centrocampista serbo, rientrato dopo un mese di stop, si prepara a ritrovare minuti.

Torna Ilic

Se la convocazione e la conseguente panchina nell’anticipo di Empoli dello scorso venerdì sono stati soltanto un assaggio di calcio giocato per Ilic, la sfida di sabato pomeriggio dovrebbe quasi certamente sancire il ritorno in campo. 40 giorni dopo il problema riscontrato nel derby che lo ha costretto a declinare la convocazione della nazionale e saltare tre partite con il Toro, l’ex Verona è pronto per tornare a mettere insieme minuti. Difficile che possa partire già titolare contro il Bologna, data la necessità di tornare prima a mettere minuti nelle gambe; più probabile invece un ingresso a gara in corso, soprattutto in caso di partita bloccata in cui si rende necessaria la sua fantasia.

Centrocampo al completo

Per la prima volta in stagione Vanoli potrà contare sul centrocampo al completo. Questo significa non solo avere maggiori opzioni in caso di eventuali sostituzioni, ma anche poter fare scelte non necessariamente forzate. Linetty, Ricci, Gineitis, Vlasic, Tameze e Ilic si giocano tre posti in mezzo al campo: questa è forse la notizia migliore per il tecnico.