Affisso dai tifosi granata uno striscione con degli ”auguri” diretti al presidente Cairo: era lo sfottò riservato ai tifosi bianconeri

La contestazione contro Urbano Cairo, presidente del Torino, non accenna a placarsi. Nella notte di ieri, lungo Corso Unità d’Italia, una delle arterie principali della città, è stato affisso uno striscione che lascia poco spazio all’interpretazione. Con il messaggio provocatorio e diretto, “Buon Natale Cairo ma**le”, le parole del coro finora sempre usato dai tifosi granata verso i rivali juventini, ora rivisitato per il patron granata per esprimere nuovamente il disappunto nei confronti di una gestione che da mesi, anzi, da anni, ha alimentato il malcontento dei supporters .Il gesto è solo l’ultimo di una lunga serie di manifestazioni di protesta che hanno caratterizzato il periodo recente. Da settimane, infatti, il clima intorno al Torino è teso, con i tifosi che non nascondono il loro disappunto per le scelte societarie, le performance altalenanti della squadra e una gestione che secondo chi contesta non rispecchia le aspettative di una piazza storica e ambiziosa come quella granata.