Il portiere rumeno, dopo aver giocato nella Primavera granata, è approdato quest’anno all’Udinese: con Okoye infortunato è lui il titolare

Sarà Razvan Sava domenica a difendere la porta dell’Udinese contro il Torino. Molti tifosi granata il portiere rumeno lo ricovano di certo: per una stagione, nel campionato 2020/2021, ha infatti difeso la porta della Primavera granata allenata inizialmente da Marcello Cottafava e poi portata alla salvezza da Federico Coppitelli. A gennaio del 2022 è stato poi ceduto al Cluj, dove ha militato per due anni e mezzo. Quest’estate l’estremo difensore rumeno classe 2002 è passato all’Udinese inizialmente come secondo portiere. Ma l’infortunio di Okoye rimediato nel match di campionato contro il Genoa il primo dicembre lo ha promosso a primo portiere, almeno fino al rientro del portiere nigeriano.

Il destino favorevole all’Udinese: Sava titolare dopo l’infortunio di Okoye

Okoye ha dovuto sottoporsi a un’operazione e non sarà disponibile fino a marzo, e così Sava è stato chiamato a prendere il suo posto. Una grande occasione per il giovane portiere, che ora si ritrova titolare in Serie A, pronto a dimostrare il suo valore in un campionato difficile e competitivo.

Questa è una chance che Sava non può lasciarsi sfuggire. Ora il giovane rumeno avrà la possibilità di consolidarsi come portiere titolare della squadra friulana almeno fino a marzo. Sarà fondamentale per lui farsi notare con prestazioni solide, per guadagnarsi un posto fisso anche in futuro. L’Udinese ha sempre creduto nei giovani e, con Sava, ha una grande opportunità per puntare su un talento che ha già dimostrato di avere le qualità per brillare. Il suo passato granata resta nel cuore di molti, ma ora è il momento di guardare avanti e sfruttare questa occasione nella massima serie.

Kosta Runjaic