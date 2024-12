La sfida tra Udinese e Torino sarà una partita con molti ex, uno dei più importanti però non sarà della partita

L’Udinese ospiterà il Torino in casa per la 18esima giornata di questo campionato. La partita è importante e entrambe le squadre hanno bisogno e voglia di portarsi a casa i tre punti, per alcuni dei giocatori in campo però sarà una sfida ancora più sentita che per altri. Infatti in campo saranno diversi gli ex. Il primo che va citato è sicuramente Lorenzo Lucca, che in questo campionato ha già segnato 6 gol in 17 presenze e che con la sua altezza di 201 centimetri sarà sicuramente un problema per la difesa granata sulle palle alte. Il numero 17 dell’Udinese però aveva giocato con la maglia del Toro nelle giovanili senza però riuscendo a convincere e venendo poi ceduto al Palermo. Un altro giocatore bianconero passato dalle giovanili del Toro è Sava, il portiere che, a causa dell’infortunio di Okoye sta giocando titolare. Arrivato in granata nel 2020 è stato di proprietà del Torino fino a gennaio 2022 quando è stato ceduto per 250 mila euro al CFR Cluj.

Masina e Padelli: altri due ex

Due ex molto importanti del match sono sicuramente Adam Masina e Daniele Padelli. Il primo è attualmente di proprietà del Torino che lo ha acquistato proprio dall’Udinese, prima in prestito con diritto di riscatto nel mercato invernale del 2024 per poi riscattarlo per un milione in estate. Il difensore italo-marocchino prima di essere preso dai granata aveva giocato con la maglia bianconera una stagione e mezza, essendo arrivato nell’estate del 2022. Un altro ex importante che però non giocherà è sicuramente Daniele Padelli. Il portiere 39enne infatti è attualmente il terzo dell’Udinese ma in passato ha giocato per diversi anni con la maglia del Torino. I granata lo avevano preso a titolo gratuito infatti proprio dall’Udinese nel luglio del 2013 e lo avevano tenuto fino al 2017 quando, sempre a titolo gratuito ha lasciato il capoluogo piemontese per andare all’Inter e poi a Udine di nuovo.

Zapata: la sua assenza si fa sentire

L’ultimo ex di questa partita non sarà nemmeno in panchina. Duvan Zapata infatti ha giocato ben due stagioni all’Udinese in prestito dal Napoli. In questo periodo in maglia bianconera ha giocato un totale di 65 partite tra i professionisti e ha segnato 19 gol, fornendo 8 assist. Stiamo parlando delle stagioni 2015/16 e 2016/17. Dopo quel prestito è poi tornato al Napoli per poi essere ceduto alla Sampdoria, poi all’Atalanta e infine per approdare a Torino. La sua assenza sicuramente sarà molto sentita in questa partita così importante