La sfida tra Udinese e Torino sarà anche una sfida a distanza tra Coco e Bijol, due difensori che spesso si rendono pericolosi

La sfida tra Udinese e Torino sarà sicuramente una partita intensa e difficile e spesso questo tipo di partita può essere decisa con un gol da palla inattiva magari di un difensore. In questa ottica saranno decisive le prestazioni di Coco per il Torino e di Bijol per l’Udinese. I due difensori ricoprono lo stesso ruolo nelle rispettive squadre: quello di centrale nella difesa a tre. Sia lo sloveno che il difensore granata hanno una struttura fisica che gli permette di far sentire la loro presenza in area di rigore e di rendersi spesso pericolosi, il numero 23 del Toro è alto 1,87 mentre il bianconero raggiunge addirittura i 190 centimetri di altezza. In questa stagione, tra campionato e Coppa Italia, entrambi hanno dimostrato sia le loro capacità difensive che quelle offensive, infatti l’ex difensore del Las Palmas ha segnato già 2 gol, esattamente come Bijol che però ha anche fornito un assist.

Bijol e Coco: due difensori bomber

Sia Bijol che Coco sono due difensori che spesso e volentieri hanno trovato l’appuntamento con il gol. L’ex giocatore del Las Palmas sta scoprendo questo suo lato soprattutto in questa stagione con i granata, infatti nel suo tempo trascorso in Spagna non è mai riuscito a segnare tanto riuscendo appena a segnare 2 gol in tutta la sua carriera tra i professionisti prima di arrivare in maglia granata. Dall’altra parte invece c’è lo sloveno che in carriera ha già segnato ben 15 gol e fornito ben 14 assist, anche se va segnalato che Bijol ha giocato in carriera più del doppio delle partite di Coco a causa dei gravi infortuni e problemi avuti dal giocatore del Torino nel corso della sua carriera. Il numero 29 dell’Udinese si è già affermato come bomber in Serie A al suo primo anno, quando nel 2022/23 aveva segnato 3 gol e fornito 2 assist.

Il Toro ha bisogno dei gol di Coco

Il Torino di Vanoli è sempre più in crisi di risultati e di gol e gli attaccanti non riescono a trovare continuità. In una situazione così critica proprio i gol dei difensori su palla inattiva possono e devono incominciare a fare la differenza, e in questo Saul Coco è il miglior giocatore a disposizione di Vanoli.