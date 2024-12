I precedenti in Serie A tra Udinese e Torino. Solo 9 vittorie sul campo dei friulani per i granata nel corso della storia

Fra poche ore si gioca Udinese-Torino al Bluenergy Stadium. Quello in Friuli è un campo ostico per i granata. Udinese-Torino, nel corso della storia nel massimo campionato italiano, si è giocata 39 volte. Solo 9 vittorie per i granata. Poi 14 pareggi e 16 sconfitte. 39 gol fatti e 53 gol subiti. Numeri non positivi. Di seguito, 3 precedenti della partita.

Stagione 2023/2024: Udinese-Torino 0-2

Nella scorsa stagione, il Torino è tornato dal Friuli con il sorriso. La partita si è giocata il 16 marzo 2024 alle ore 15. 29^ giornata. Partita giocata molto bene e dominata dal Toro. Juric squalificato: Paro in panchina contro Cioffi. Apre le danze Zapata di testa dopo soli 10 minuti, su assist stupendo di Vojvoda. Poi al 53′ raddoppio di Vlasic, grazie ad un ottimo recupero palla di Gineitis. 3 punti importanti e la rincorsa all’Europa poteva continuare.

Stagione 2021/2022: una sconfitta sciagurata

Serie A 2021/2022, 24^ giornata: Udinese-Torino 2-0. Una sconfitta sciagurata. La partita si è giocata nel freddo 6 febbraio 2022 alle ore 18. Toro di Juric contro l’Udinese di Cioffi. Granata in campo con la terza maglia di colore blu e oro. Toro spento e passivo, che esce dal campo con una sconfitta meritata. Tutto nei minuti finali. O meglio, nel recupero. Al 93′ punizione di Molina, sulla quale si fa sorprendere Vanja Milinkovic-Savic. Poi al 96′, lo stesso portiere serbo stende Pussetto in area dopo essersi fatto scivolare il pallone dalle mani. Tanta delusione e rabbia. Ora il numero 32 del Toro sta vivendo un momento opposto.

Stagione 2017/2018: una partita spettacolare (con vittoria)

5^ giornata di Serie A 2017/2018: Udinese-Torino 2-3. Una vittoria e una partita spettacolare. Era il 20 settembre 2017, alle ore 20:45. Sulla panchina del Toro c’era Sinisa Mihajlovic. Del Neri su quella dei friulani. Granata che vanno sul 2-0 all’intervallo: Belotti al 9′ e autogol di Halfredsson al 30′. Poi al 48′ accorcia De Paul su rigore. Ma Ljajic con una magia al 67′ la chiude. Inutile il gol di Lasagna al 75′. Altri 3 punti portati a casa dal Toro.