Le statistiche di Udinese-Torino, finita 2-2: pareggio nel complesso giusto, ma i granata hanno creato qualcosa in più

Il Torino torna a fare punti dopo lo stop contro il Bologna, anche se solo uno. I granata hanno pareggiato 2-2 contro l’Udinese, in una gara che al 50′ sembrava già persa. Grande prova di forza e di spirito dei ragazzi di Vanoli, che in soli 10 minuti sono riusciti a segnare due gol ai bianconeri rimettendo il punteggio in parità e proiettandosi poi in avanti alla ricerca della terza rete. Il segno X nel complesso rende giustizia a entrambe le squadre, anche se Adams e compagni tra primo e secondo tempo hanno costruito qualcosa in più rispetto ai padroni di casa.

Le statistiche

Come detto, per quanto visto in maniera generale nessuna delle due squadre può recriminare il pareggio. C’è da dire, però, che nei primi 45 minuti e anche dopo il passaggio al 4-2-3-1 il Toro è riuscito ad avere tante occasioni buone. I numeri parlano chiaro: i granata hanno creato 10 occasioni da gol nitide, contro le 7 dei friulani. Disorienta un po’ invece il dato degli expected Goals, che favorisce i padroni di casa con 0.67-0.59; questo perché il Torino ha sì tirato tanto, ma spesso dalla lunga distanza. 12 i tiri totali della squadra di Vanoli, di cui 6 in porta, mentre sono state 10 le conclusioni dei bianconeri. Bilancio favorevole per il Toro anche per quanto riguarda i portieri: l’ex di giornata Sava ha compiuto 4 parate, Milinkovic-Savic invece solo una. Infine, Ricci&Co hanno anche avuto la meglio dal punto di vista della gestione del possesso: non solo per la percentuale di possesso palla, ma anche per i 388 passaggi riusciti contro i 279 dell’Udinese. Qualcosa in più di positivo fatto vedere dagli ospiti, ma la sensazione è che comunque il pareggio sia stato giusto.