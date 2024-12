Ancora una volta Pedersen e Borna Sosa non hanno convinto nella sfida contro l’Udinese: per il 3-5-2 servono altri tipi di esterni

2-2 per il Torino a Udine, in una sfida che ha regalato tanti colpi di scena e spettacolo. Dopo 50 minuti i padroni di casa sembravano avere la partita in pugno grazie al doppio vantaggio, ma i granata non si sono abbattuti e in poco meno di un quarto d’ora sono riusciti a trovare il pareggio. Il merito è certamente dello spirito messo in campo dai ragazzi, ma vanno fatti degli elogi anche a Vanoli che, in un momento di difficoltà, ha saputo mettersi in discussione modificando il proprio sistema di gioco e passando al 4-2-3-1. Una scelta attuata in particolar modo per mettere a proprio agio diversi giocatori, soprattutto gli esterni che ancora una volta da quinti hanno faticato.

Sosa e Pedersen ancora rimandati

“I nostri quinti non sono quinti di sacrificio, ma sono più di palleggio, una riflessione sul cambio modulo c’è, sicuramente può essere una risposta per me oggi”: discorso confermato da mister Vanoli, che al termine della partita si è espresso così a riguardo. Ancora una volta schierati nel ruolo di esterni a tutta fascia in un centrocampo a cinque, Borna Sosa e Pedersen – alla terza gara da titolari in coppia – hanno fatto tanta fatica.

Meglio dopo l’ingresso di Lazaro

La situazione è cambiata a partire dal 46′, quando il tecnico non solo ha sostituito l’olandese con Lazaro ma ha anche cambiato modulo, passando al 4-2-3-1: Sosa terzino sinistro, Vojvoda terzino destro, Lazaro alto a destra, e la squadra ha iniziato a girare. Si può parlare forse di scelte sbagliate nel mercato estivo, ma c’è di certo che i due sopracitati non si sono dimostrati fin qui gli uomini giusti per il gioco sulle fasce che vuole proporre Vanoli, in continuità con quanto fatto vedere per esempio da Bellanova con Juric. Adesso si è di fronte a un bivio: cambio modulo o rinforzi sugli esterni, e la sensazione è che la società preferisca la prima opzione.