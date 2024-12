Samuele Ricci ha segnato il 2-2 a Udine e ha pareggiato i conti con il suo primo gol stagionale in questa Serie A

Per i primi 50 minuti il Torino a Udine non è praticamente sceso in campo. Poi ha battuto un colpo, con una reazione di pancia e di testa, che ha portato al 2-2 finale. La squadra ha dimostrato carattere, un segnale positivo per Vanoli. Senza Zapata, Linetty e Masina in campo dal primo minuto, il capitano al Bluenergy Stadium è stato per la prima volta Samuele Ricci. Un’ottima partita la sua, che al minuto numero 64 è culminata con un gol. Il primo gol in questa Serie A per lui. Su assist di Adams, che in area ha gestito alla grande il pallone, da vera punta, non ha sbagliato di prima intenzione con il destro. Palla nell’angolino, alle spalle di Sava ed esultanza sotto il settore ospiti. Un gol che sa di liberazione, in un momento molto complicato per tutto l’ambiente.

Due gol in una partita

Dopo tanto tempo, i granata sono tornati a segnare 2 gol in una partita. Non succedeva da Cagliari-Torino 3-2 del 20 ottobre. Da lì in poi hanno segnato solo al massimo un gol Njie, Masina e Adams. E anche in questo caso, così come con Sanabria e Linetty in Sardegna, hanno segnato un attaccante e un centrocampista. Al Toro infatti, servono anche i gol dei centrocampisti. Tra Pedersen, Sosa, Lazaro, Vojvoda e Dembelé, i gol sono 0. E quindi serve di più da parte dei giocatori in mezzo al campo, visto che attacco ed esterni (soprattutto) fanno fatica. L’ultimo gol di un centrocampista era stato proprio quello di Linetty, più di 2 mesi fa.

Ricci insostituibile

Ricci in mezzo al campo non si tocca. Al suo fianco ci sono i ballottaggi tra Gineitis e Ilic e poi tra Linetty, Vlasic e Tameze. Ma lui è insostituibile. Per lui 18 partite su 18 in campionato. Tutte da titolare. 1 gol e 3 cartellini gialli. Era partito alla grande, tra Torino e Nazionale Italiana. Poi una leggera flessione, comprensibile visto il periodo buio generale. Adesso con questo gol la speranza è che lui, insieme al Toro, possa prendere fiducia. Il campionato è ancora lungo.