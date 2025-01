Il trequartista ha finalmente fatto vedere belle cose, da mezzala prima e da trequartista nel secondo tempo

Solo 2-2 per il Torino contro l’Udinese, ma in fin dei conti è un pareggio che può anche star bene alla squadra di Vanoli per come si era messa la gara. I friulani si sono portati in vantaggio di due reti tra primo e secondo tempo, ma con grande spirito i granata sono riusciti a pareggiare i conti in soli 11 minuti, con Adams prima e Ricci poi. La sliding door della gara è certamente stata segnata dal cambio di modulo attuato all’intervallo dal tecnico Vanoli, che è passato al 4-2-3-1. Questo ha permesso a molti interpreti di rendere meglio: tra questi certamente Vlasic, che schierato da trequartista si è reso protagonista di un buon secondo tempo.

Il confronto tra primo e secondo tempo

Dopo due panchine consecutive Vlasic è tornato ad avere una chance dal primo minuto al posto di Linetty, e finalmente non ha deluso. Nel primo tempo, nel ruolo di mezzala in cui tra lo scorso anno e questa prima parte di stagione ha mostrato qualche difficoltà, ha toccato molti palloni rendendosi vivo all’interno del gioco. Nella seconda frazione invece Vanoli lo ha avvicinato alle punte e lui si è trovato maggiormente a proprio agio, al punto da riuscire a inventare qualcosa in più.

Vlasic meglio da trequartista

La sensazione è che il croato si senta un po’ “soffocato” nel ruolo di mezzala in un centrocampo a cinque, mentre riesce a mettere in mostra le proprie qualità quando si trova libero di inventare e vicino alla porta. Un cambio modulo farebbe bene dunque prima a lui piuttosto che a tutti gli altri compagni, e questo è certamente un fattore che l’allenatore considererà in fase di decisione. Vlasic deve riscattarsi e ritrovarsi, e in questo Vanoli può fargli un bell’assist.