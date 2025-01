Il Toro in questa stagione sta faticando molto in difesa e, in particolare sta faticando sulle palle inattive: 7 gol subiti così

La partita contro l’Udinese ha reso ancora più palese la difficoltà dei giocatori granata di difendere su calcio d’angolo e in generale sulle palle inattive. Da inizio stagione, tra campionato e Coppa Italia, infatti i granata hanno già subito 6 gol da corner e uno su calcio di punizione. Il primo è arrivato nella partita contro il Verona con Kastanos che è riuscito a calciare da fuori grazie ad un ottimo schema eseguito alla perfezione dai giocatori gialloblù. In questo caso i giocatori del Verona sono stati molto bravi e il Toro è riuscito comunque a vincere la partita per 2-3. Diversissima è la situazione del secondo gol subito su corner. Arrivato in Coppa Italia, nella sciagurata sconfitta dei granata contro l’Empoli. In quella partita il gol del secondo e definitivo vantaggio dei toscani infatti è arrivato con Haas che da calcio d’angolo ha insaccato eliminando il Torino dalla Coppa Italia.

Due gol subiti contro il Cagliari

Si arriva così alla sfida contro il Cagliari, partita che i granata hanno perso tragicamente, complice un autogol di Coco e ben 2 gol su palle inattive. Gli isolani hanno aperto il tabellino dei marcatori con un gran gol di Viola su calcio di punizione (punizione tra l’altro inesistente), poi i granata erano anche riusciti a ribaltare la sfida passando in vantaggio per 1-2 ma poi l’ennesima e purtroppo non ultima disattenzione su palla inattiva ha permesso a Palomino di segnare il gol del momentaneo pareggio. Come detto la squadra di Vanoli ha poi perso la partita. Per trovare il successivo gol subito da palla inattiva bisogna aspettare la partita contro il Monza, sfida nella quale ha segnato Duric su calcio d’angolo il gol dell’1-1.

Il disastro contro l’Udinese

Il disastro più grande è però arrivato contro l’Udinese. Nell’ultima giornata di Serie A il Toro ha strappato un pareggio al Bluenergy Stadium rimontando i 2 gol di svantaggio. Questi due gol rimontati però sono arrivati entrambi su calcio d’angolo. Entrambi i gol hanno testimoniato la disorganizzazione difensiva granata sulle palle inattive. Il primo gol dei bianconeri è arrivato perché Bijol (190 centimetri di altezza), marcato da Vlasic (179 centimetri di altezza), è riuscito a spizzare di testa dove Tourè, lasciato completamente solo da Karamoh ha insaccato. Il secondo gol invece ha visto Lucca staccare completamente da solo e girare la palla in porta con un gran colpo di testa. Vanoli ha parlato di questo problema nell’intervista post partita, dichiarandosi molto infastidito dai gol subiti, anche perchè lo stesso tecnico del Toro aveva il giorno prima parlato proprio della fisicità e della pericolosità dell’Udinese sui piazzati.