Antonio Sanabria contro l’Udinese non è partito tra i titolari per la prima volta dopo 10 partite: ora si gioca il posto

Antonio Sanabria, da quando Zapata si è fatto male contro l’Inter, aveva sempre giocato titolare. Contro l’Udinese è arrivata la prima panchina dopo 10 partite di fila giocate da titolare. Ad Udine Vanoli ha preferito schierare la coppia d’attacco formata da Karamoh che era reduce da un’ottima prestazione contro il Bologna e Adams che due partite prima aveva deciso la gara di Empoli con un eurogol da centrocampo. In particolare nelle due partite precedenti, contro Empoli e Bologna era stato lo scozzese a sedersi in panchina ma dopo la prestazione contro l’Udinese è difficile che riaccada tanto presto. Infatti il numero 18 ha approfittato di questa occasione dal primo minuto per segnare un gol e servire l’assist per il secondo gol. Sanabria ora si trova ad inseguire un posto da titolare ma davanti ha la coppia Karamoh-Adams che sembra essere in stato di grazia in questo momento della stagione.

Con il mercato aperto le gerarchie cambiano

Ora però il mercato è aperto e l’equilibrio offensivo che si è formato per ora può in ogni momento essere completamente capovolto. Infatti i granata stanno cercando un sostituto di Zapata, con Beto come preferito per questo ruolo, questa incertezza dovuta all’apertura del mercato mette ancora più ombra sulla situazione di Sanabria. Certo è che il paraguaiano cercherà in tutti i modi di tornare nelle grazie di Vanoli e riguadagnarsi il prima possibile un posto da titolare in questa seconda parte del campionato. Per farlo però il numero 9 deve iniziare a segnare, i 2 gol messi a segno in campionato fino ad ora sono assolutamente insufficienti per una punta titolare, soprattutto se paragonati ai 5 gol e 2 assist di Adams in Serie A.

Sanabria: momento di difficoltà

Antonio Sanabria si trova in questo momento in un evidente momento di difficoltà. Il numero 9 dei granata infatti non segna da dieci gare e ha superato già il suo record negativo da quando è al Torino. L’ultimo gol risale addirittura alla sconfitta per 3-2 contro il Cagliari. Ora l’ex giocatore del Genoa deve assolutamente invertire l’andamento se vuole cercare di recuperare un posto da titolare nella squadra di Vanoli.