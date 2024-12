I granata hanno un disperato bisogno di un sostituto di Duvan Zapata, è necessario agire in fretta in vista del mercato invernale

ll Torino è da ormai due mesi con un pensiero fisso: un attaccante che possa sostituire Duvan Zapata. Con il mercato invernale che apre il 2 gennaio, il club granata ha intensificato le proprie ricerche e Beto, ex Udinese ora in forza all’Everton, è uno dei principali obiettivi. La punta portoghese potrebbe essere la pedina giusta per il gioco del Torino, grazie al suo fisico possente e alla capacità di giocare spalle alla porta, caratteristiche che si sposano perfettamente con il calcio proposto da Vanoli.

Beto all’Everton: una stagione deludente

Nonostante l’interesse del Torino, il cammino di Beto all’Everton è tutt’altro che brillante. Il portoghese ha trovato poco spazio nella Premier League, complice anche la forte concorrenza e un inizio di stagione tutt’altro che esaltante. Dopo l’esperienza positiva all’Udinese, dove ha impressionato con le sue prestazioni, Beto fatica a trovare continuità in Inghilterra. Le sue difficoltà a Everton potrebbero aprire la porta a un trasferimento già a gennaio, con il Torino pronto a sfruttare l’occasione.

Lo scoglio economico

Il principale ostacolo all’acquisto di Beto riguarda il costo dell’operazione. L’Everton, che ha investito una cifra importante per acquistarlo dall’Udinese, chiede una cifra superiore a quella che sarebbe l’offerta del Toro, inferiore ai 10 milioni di euro (in ballo circa 8 milioni), mentre gli inglesi sarebbero anche disposti ad un prestito con obbligo ma per il doppio di quella cifra. Per questo, sarà necessario lavorare sulla formula dell’operazione. L’urgenza del Torino di rinforzare il reparto offensivo, però, impone una rapida soluzione, con il mercato che aprirà tra pochi giorni e i granata che non hanno tempo da perdere.