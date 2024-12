Il mercato di gennaio si avvicina e gli esterni continuano a non convincere: ora serve un rinforzo in quella zona

Il mercato di gennaio si fa sempre più vicino e il Torino ancora non ha trovato, tra gli esterni a sua disposizione dei giocatori in grado di fare la differenza. I nuovi arrivati Sosa e Pedersen non hanno convinto e hanno continuato ad alternare prestazioni negative a qualche partita in cui hanno fatto vedere qualcosa di positivo ma il bilancio è sicuramente negativo. Dembelé è ancora acerbo e non sta trovando molto spazio. Vojvoda continua a cambiare ruolo ma come esterno continua a non convincere pienamente il tecnico. L’unico che fino ad ora ha fatto registrare qualche numero è Lazaro che è quantomeno riuscito a servire 4 assist. il bisogno di cambiamento è evidente e la società ha il dovere di intervenire sul mercato per cercare di raddrizzare la situazione.

Male gli esterni: lo dicono i numeri

Lo scorso campionato quasi tutti gli esterni del Toro non si erano dimostrati all’altezza. L’unico che aveva dimostrato di essere un giocatore veramente importante è stato Bellanova. L’ex giocatore del Cagliari da solo aveva segnato 1 gol e servito ben 7 assist in tutto il campionato, diventando il difensore con più assist serviti. In questa stagione, senza di lui, i numeri sono impietosi. Come detto in precedenza nessun esterno è ancora riuscito a contribuire direttamente al gol tranne Lazaro che ha servito 4 assist anche se bisogna ricordare che due sono arrivati da calcio d’angolo. Quelli degli esterni ad avere più scuse sono sicuramente Vojvoda e Dembelé. Il kossovaro infatti in questo campionato ha giocato relativamente poco e soprattutto in ben 7 occasioni è sceso in campo come difensore centrale, in 1 occasione da terzino sinistro e in 7 occasioni da esterno di centrocampo (destro o sinistro). Il giovane rientrato dal prestito al Venezia invece non ha avuto abbastanza occasioni, ha giocato appena 76 minuti in tutto il campionato.

Con il cambio modulo servono ancora di più

Con il possibile passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1 saranno ancora più necessari altri esterni o terzini. Infatti la squadra di Vanoli passerà da giocare con 2 (due esterni di centrocampo) giocatori sulle fasce ad averne 4 (due terzini e due esterni alti). Questo per una squadra con una panchina non lunghissima come quella del Toro è sicuramente un problema, avendo i granata a disposizione solamente 7 giocatori che potrebbero ricoprire queste posizioni, addirittura il numero calerebbe a 6 in caso di cessione in prestito di Dembelé. Vero è che Masina all’occorrenza può essere utilizzato come terzino sinistro me negli ultimi anni ha completato la sua trasformazione a difensore centrale e ora quello è il suo ruolo, e viste le difficoltà che ha avuto in questa stagione spostarlo in un ruolo che non gli è più molto famigliare sembra pericoloso.