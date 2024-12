Calciomercato Torino / Il centrocampista in Inghilterra non sta trovando molto spazio, Vagnati ha già avviato i contatti con i Blues

Il Torino non si muove solamente per l’attaccante: la prima parte di stagione ha evidenziato come la squadra granata abbia bisogno di rinforzi in diversi reparti, centrocampo compreso. Per questo motivo Davide Vagnati ha avviato i contatti con il Chelsea per Cesare Casadei. Classe 2003, originario di Ravenna, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter prima di passare alla squadra londinese nell’estate del 2022.

Calciomercato, il Torino vorrebbe Casadei a titolo definitivo

Al Chelsea finora ha trovato pochissimo spazio, in questa stagione non è mai sceso in campo in Premier League ma ha giocato finora in Conference League. Il Torino si sta muovendo per cercare di acquistarlo a titolo definitivo e Vagnati ha chiesto informazioni sul prezzo del cartellino. Da Londra preferirebbero un prestito in modo da poter guadagnare ancora un po’ di tempo prima di prendere una decisione definitiva sul futuro del giocatore.

Nelle ultime due stagioni Casadei era stato ceduto in prestito prima al Reading e poi al Leicester (quando entrambe le squadre erano in Championship) per poi fare ritorno al Chelsea lo scorso gennaio, dove era riuscito a ritagliarsi un po’ di spazio. Con l’arrivo di Enzo Maresca sulla panchina dei Blues le opportunità per lui di mettersi in mostra sono però diminuite e per questa una sua partenza da Londra a gennaio appare probabile.