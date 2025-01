Calciomercato Torino / Beto in pole, Arnautovic sempre più distante, ma Vagnati segue anche Kouamé e non solo

La sessione invernale di calciomercato è ufficialmente aperta e Paolo Vanoli attende ora l’arrivo di quell’attaccante che gli è stato promesso da Urbano Cairo. Sono trascorsi quasi tre mesi da quando il ginocchio di Duvan Zapata ha fatto crack (era il 5 ottobre) e in questo arco temporale il dt Davide Vagnati ha valutato diversi profili per trovare il giocatore giusto e ora il tecnico spera di poterlo avere a a disposizione al più presto, possibilmente per il derby in programma l’11 gennaio.

Calciomercato Torino: per Beto va trovato l’accordo con l’Everton

Proprio dopo la partita d’andata contro la Juventus, dello scorso 9 novembre, Vanoli si era detto sicuro del fatto che i rinforzi richiesti sarebbero arrivati rapidamente, nei primi giorni di gennaio. “Ne sono convinto”, aveva dichiarato. Vagnati in questi mesi ha valutato diversi profili e, quello che a oggi sembra favorito, è Beto. Il portoghese, che all’Everton sta giocando pochissimo, sarebbe ben lieto di tornato in Italia e ha già dato il proprio ok al trasferimento al Torino, resta però da trovare l’intesa con il club di Liverpool e non sarà semplice, considerato che l’Everton vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto a una cifra intorno ai 20 milioni.

Calciomercato Torino: Arnautovic più lontano

In calo invece le quotazioni di Marko Arnautovic che, di fatto, si è tolto dal mercato. L’austriaco all’Inter non sta giocando molto ma vuole chiudere la stagione con la maglia nerazzurra, nella speranza di poter festeggiare la vittoria di qualche trofeo. È così che Vagnati ha preso informazioni anche per altri attaccanti, da Luka Jovic (che però non gioca da mesi per una pubalgia) a Christian Kouamé, attaccante della Fiorentina che è un vecchio pallino del dt. Vagnati sta però seguendo anche altri profili all’estero: Vanoli si auspica che riesca a chiudere il prima possibile una di queste operazioni e che arrivi anche l’ok di Cairo.