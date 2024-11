Le parole di Paolo Vanoli dopo il derby perso dal Torino contro la Juventus per 2-0

Ancora una sconfitta per il Torino nel derby, l’ennesima degli ultimi anni. Una prestazione nel complesso anonima da parte dei giocatori granata, che mai hanno messo in seria difficoltà i bianconeri. Paolo Vanoli, nel post partita, ha dichiarato: “Mi è piaciuta molto la squadra, in questo momento il peso offensivo ci manca un po’. Dobbiamo essere più bravi ma in questo momento la Juve nelle individualità aveva qualcosa in più. Nonostante tutto abbiamo interpretato bene la partita“.

Le parole di Vanoli a Sky Sport

“Il Torino non ha illuso nelle prime partite perché siamo sempre rimasti con i piedi per terra. Purtroppo sono cambiate le dinamiche, ora dobbiamo resettare e capire la nostra situazione, con grande umiltà. Il primo obiettivo è quello di trovare i punti salvezza, quando torniamo dalla sosta inizia il nostro vero campionato. Penso che le nostre soste sono un po’ difficoltose perché quando si hanno 14 giocatori in nazionale viene difficile lavorare. Dobbiamo aspettare la settimana prima di Monza che rientrino tutti, speriamo in queste due settimane di recuperare qualche giocatore come Adams. Bisogna superare questi momenti e alzare la testa. Ci sono momenti belli come quello iniziale e momenti meno belli, ma dobbiamo continuare a lottare. Ognuno ha le proprie opinioni. Anche quando manca il peso di un giocatore come Adams essere pericolosi in fase offensiva non è mai facile. Le responsabilità sono sempre dell’allenatore che deve trovare delle soluzioni, io penso che adesso dobbiamo continuare e cercare di dare qualcosa in più”.

Le parole di Vanoli a Dazn

“Ho parlato con i giocatori, perché poi vanno in Nazionale. Quando vai a perdere anche Adams, qualcosa davanti perdi. Ma non deve essere un alibi. Dobbiamo trovare insieme soluzioni e attaccare la profondità. Questa squadra questa sera ha dato il massimo. Nel primo tempo tatticamente eravamo messi bene, ma è mancato coraggio a pressare. La Juve nei singoli è superiore e l’ha dimostrato. Nella costruzione abbiamo tenuto i quinti un po’ più alti, ma poi nelle giocate a volte non hai un peso per fare le combinate. Il secondo gol l’abbiamo preso quando abbiamo fatto 4-4-1. Ci penso da tempo a queste soluzioni e dobbiamo migliorarci. Ho sempre detto le cose in faccia. Dobbiamo tornare ad essere una squadra umile. Dare tutti quel qualcosa in più ogni giorno”.

La conferenza stampa di Vanoli

Come ha visto il Torino e quanto è dispiaciuto?

“Penso che dal livello tattico la partita l’abbiamo interpretata bene, ci è mancato nel primo tempo quel furore di andare anche a prendere la palla, in tutti e due i tempi ci sono mancate più soluzioni offensive. Davanti abbiamo perso anche senza Adams peso specifico. Abbiamo fatto 0 gol in tre partite, ci sono soluzioni da trovare”.

Rispetto alle altre squadre incontrate, che Juventus ha trovato?

“Non guardo mai la classifica, questa era una partita speciale, l’ho voluta interpretare così, a livello individuale eravamo inferiori e ci è mancato quel coraggio e quella sfrontatezza. I ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare”

Quali sono gli obiettivi?

“L’ho sempre detto dall’inizio, sono sempre stato chiaro nello spogliatoio. Il primo obiettivo è sempre stato quello della salvezza”

Sente la fiducia della società?

“Sicuramente sì, sento la fiducia ma va conquistata”

Come si conquista la fiducia se la squadra sembra in disarmo?

“Si lavora sulla testa, il periodo lungo senza risultati ti porta a fare fatica, ho già combattuto in queste situazioni, ora insieme ai ragazzi dobbiamo uscirne”

Pensi che la società ti comprenda e che stia lavorando sul mercato? Una squadra smontata in modo sciagurato, che poi ha perso anche Zapata: pensi che la società ne sia consapevole?

“Direttore e presidente mi sono vicini, non penso a gennaio ma dobbiamo pensare ad uscirne ora, come ho detto ai ragazzi stasera il nostro campionato inizia dalla prossima e dobbiamo essere concentrati su quello”.

Lei pensa che davvero a inizio mercato arriveranno dei rinforzi che sono fondamentali?

“Sì, ne sono convinto”

Oggi nuova difesa: è soddisfatto? E come stanno Ricci e Ilic?

“Ilic non so bene, non ho parlato con lui. Penso che per Ricci sia stata una distorsione. Stasera avevo bisogno di Coco in difesa perché mi serviva uno più forte in campo aperto, stasera penso abbia fatto una buona prestazione. Ci mancano i gol ed è un aspetto su cui io devo trovare soluzioni”.

Come sta Adams?

“Un’elongazione, speriamo di recuperarlo dopo la pausa”