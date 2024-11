Le parole dei protagonisti bianconeri dopo la vittoria per 2-0 nel derby contro il Torino

Ancora una sconfitta per il Torino nel derby contro la Juventus, addirittura la numero 24 nell’era Cairo. Un 2-0 che ha fatto scoppiare di gioia l’Allianz Stadium e in particolare i giocatori bianconeri, che nel prepartita si sono mostrati sorridenti ai microfoni di Sky Sport.

Le parole dei giocatori della Juventus

CAMBIASO: “Continuo ad allenarmi e giocare ogni partita al massimo, devo migliorare ancora tanto. Sono abbastanza stanco, è stata una grande partita. Nel primo gol ho visto uno spazio, mi sono infilato ed è andata bene. La cosa più importante è aiutare i compagni e Yildiz lo sta facendo bene. Non so che risultato volere da Inter-Napoli, l’importante era che noi vincessimo”.

YILDIZ: “Cambiaso è molto forte, è un giocatore talentuoso con dei piedi pazzeschi. Sono molto contento di essere un suo compagno e di averlo in campo. Stasera si festeggia a casa e poi si torna a casa. Il mio gol è per Del Piero, gli auguro un buon compleanno“.

WEAH: “Rispetto allo scorso anno gioco in attacco, per me è importante perché sono un attaccante. Oggi sono felice non solo per il gol ma per la vittoria della squadra. Dobbiamo continuare così. Mi piace giocare centravanti, ma preferisco giocare esterno perché è più facile. La prossima partita contro il Milan per me è molto importante, anche per la storia della mia famiglia. Quando segno mio padre mi manda sempre messaggi. L’insegnamento più grande è quello di stare sempre pronto, in qualsiasi situazione”.