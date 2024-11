Le parole di Karol Linetty, capitano del Torino, al termine della partita contro la Juventus persa per 2-0 in trasferta

Al termine di Juventus-Torino 2-0, Karol Linetty ha parlato in conferenza stampa: “Tutti abbiamo dato tutto. Ma il tutto non è bastato, dobbiamo tornarci ad allenarci bene per la partita contro il Monza. Dobbiamo uscire da questo periodo difficile il più in fretta possibile. Adesso c’è lo sosta e abbiamo due settimane per prepararci al meglio per la prossima partita”.

Linetty: “Da questa situazione si esce con umiltà”

Siete vicini alla squadra?

“Noi siamo con il mister. Non può essere data la colpa all’allenatore per queste sei sconfitte, è colpa nostra. Abbiamo perso tutti quanti insieme”.

Come si esce da questa situazione?

“Con l’umiltà e allenandosi bene”

C’è un filo conduttore nelle ultime partite o le sconfitte le giudicate diversamente?

“Ogni partita la giochiamo come una finale, vogliamo vincerle tutte ma ora siamo in un periodo difficile”.