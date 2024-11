Alessandro Nesta, tecnico del Monza, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della sfida a Torino contro i granata

Il Monza attualmente è penultimo in classifica, con 8 punti in 12 partite giocate. Sotto i brianzoli si trova solamente il Venezia, che è comunque a pari punti. Il tecnico dei brianzoli, Alessandro Nesta, ha presentato in conferenza stampa la partita contro il Torino. La prima domanda non poteva non essere riguardo al difficile percorso dei biancorossi in questa stagione: “Abbiamo riflettuto sulle ultime partite, e come migliorare le prestazioni. Dobbiamo far gol e massimizzare le nostre occasioni”.

La conferenza stampa di Nesta

Poi l’immancabile momento della conta degli infortunati e dei rientrati: “Abbiamo perso Pessina a causa di un infortunio, una piccola lesione parziale del tendine prossimale del bicipite femorale, sarà un po’ lunga. Forse rimettiamo dentro Sensi. Forson è rientrato. Ciurria avrà un percorso più lungo”. Nesta ha poi anche parlato di Maldini: “E’ tornato dalla Nazionale e sta bene, ci aspettiamo qualche gol da lui, almeno 7-8”.

Nesta ha poi continuato la conferenza parlando delle possibili modifiche tattiche della sua squadra: “La difesa a 4 è un buon piano B. Abbiamo provato il centrocampo a tre ed era andata bene, ma subito dopo si è fatto male Pessina. I punti si fanno nelle due aree di rigore, dobbiamo esser forti lì. Siamo ultimi e dobbiamo far meglio”.

Poi è arrivata la prima domanda sul Torino a cui l’allenatore del Monza ha risposto così: “Anche loro non stanno vivendo un periodo facilissimo e faranno la partita della vita. Sono una buonissima squadra”.

Il tecnico ha poi anche parlato dei cambiamenti societari: “Siamo ultimi e siamo stati messi tutti in discussione. Rispetto ciò che è stato deciso. Il risultato è tutto e di conseguenza cambia il giudizio anche di ognuno di noi”.

Nesta ha anche risposto ad una domanda riguardo al suo percorso nazionale da allenatore: “Fare l’allenatore è una mia scelta, non me l’ha chiesto nessuno. Questo sport è la mia vita del resto”.

Poi ha parlato di Petagna: “Chiaramente è un giocatore importante, è stato costoso per il Monza. Per forza ci darà una mano da qui in avanti”.

Infine il tecnico dei biancorossi ha risposto ad una domanda sull’emergenza infortuni a centrocampo: “Bianco in nazionale ha avuto un affaticamento ma è a disposizione. C’è Valoti e Colombo che salirà dalla primavera”.