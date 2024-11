Le parole di Paolo Vanoli alla vigilia della sfida contro il Monza in programma al Grande Torino domenica alle 15

Vigilia di campionato per il Torino, in campo a due settimane dal derby perso in casa della Juventus. Si gioca contro il Monza alle 15, in un pomeriggio che sarà segnato anche dalla contestazione della Maratona alla società- Ecco le parole di Paolo Vanoli. “Chi ha fatto un lungo viaggio si è appena aggregato, quelli che sono rimasti hanno lavorato bene, normale che abbiamo la fortuna/sfortuna che avendo 14 Nazionali hai poco da lavorare se non sotto l’aspetto fisico, ma alcuni hanno fatto molto bene”. Questo può aiutare? “Tutti devono aiutare, contento delle prestazioni, tutti hanno fatto bene, guardo sempre con grande attenzione”. Col Monza inizia un nuovo campionato: “Sono tre punti che ci devono avvicinare a una tappa, tre punti importanti, tre punti che devono arrivare dopo un derby perso quindi dobbiamo giocare con cattiveria agonistica, con voglia e determinazione”.