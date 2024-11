Vanoli sta preparando la sfida contro il Monza e deve decidere l’undici titolare, per lui ci sono ancora dubbi sulla difesa

In quest’ultima giornata Paolo Vanoli deve decidere gli undici giocatori che partiranno titolari nell’importante sfida contro il Monza. Le scelte non sono semplici e in molti casi ci sono dei dubbi. Partendo dal ruolo più sicuro Milinkovic–Savic sarà sicuramente il titolare tra i pali. I primi dubbi si trovano sulla difesa. Infatti se Coco come centrale è un punto fermo il ballottaggio è tra Walukiewicz e Vojvoda per il posto da braccetto di destra della difesa a tre. Entrambi non si sono resi protagonisti fino ad ora di prestazioni sensazionali e sono in cerca di riscatto. Sulla sinistra invece dovrebbe giocare Masina. Va quindi verso la panchina Maripan che è da poco tornato dalla Nazionale dopo aver affrontato un viaggio intercontinentale e quindi probabilmente Vanoli gli consentirà di riposarsi e potrebbe inserirlo a partita in corso.

A centrocampo Gineitis in vantaggio su Linetty

A centrocampo l’infortunio di Ivan Ilic lascia spazio ad un ballottaggio tra il capitano, Karol Linetty, e Gvidas Gineitis con il lituano che però è favorito al momento. In particolare il fatto di essere mancino come il serbo infortunato lo favorisce e sicuramente le sue prestazioni e i suoi margini di crescita portano Vanoli a volerci puntare volentieri. Insieme al classe 2004 poi dovrebbero trovare spazio l’inamovibile Samuele Ricci che continua ad essere al centro di discorsi di mercato e continua a crescere e Nikola Vlasic. Il croato vuole cercare di tornare al gol dopo quello contro l’Inter e la sua posizione in mezzo alle linee potrebbe causare non pochi problemi alla squadra di Nesta. Il tecnico granata farà quindi molto affidamento sui movimenti del suo numero 10 e sulla sua qualità per collegare centrocampo e attacco e legare il gioco imbastendo azioni pericolose.

Sulle fasce Pedersen e Lazaro, davanti torna Adams

Sulle fasce Lazaro è certo del posto, ormai con Vanoli è un titolare inamovibile e, con i suoi 3 assist sta ricambiando la fiducia che il tecnico ha riposto in lui. L’austriaco occuperà la fascia sinistra mentre Pedersen, che dovrebbe essere in vantaggio su Borna Sosa nel ballottaggio, starà a destra. Il norvegese contro la Fiorentina si era reso protagonista di un’ottima gara e questo potrebbe spingere l’ex allenatore del Venezia a puntare su di lui anche per la sfida contro il Monza. Ovviamente se all’ultimo ci fosse un cambiamento e Sosa vincesse il ballottaggio sarebbe lui ad occupare la fascia sinistra mentre Lazaro giocherebbe a destra. Davanti invece pochi dubbi con Sanabria tornato da poco dalla nazionale ma carico al massimo dopo il gol contro l’Argentina e Adams che torna titolare dopo l’infortunio rimediato contro la Fiorentina. Per evitare danni troppo grossi è probabile che lo scozzese non resti in campo fino alla fine ma che venga sostituito per non rischiare ricadute. In panchina pronto ad entrare ci sarà Njie, anche lui rientrato da poco da un infortunio.

La probabile formazione

A seguire il possibile undici di Vanoli.

Probabile formazione Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Coco, Masina; Pedersen, Vlasic, Ricci, Gineitis, Lazaro; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Maripan, Walukiewicz, Bianay Balcot, Tameze, Ciammaglichella, Linetty, Dembelè, Sosa, Karamoh, Njie, Gabellini. Allenatore: Vanoli.

Indisponibili: Schuurs, Zapata, Ilic, Savva, Ilkhan

Squalificati: nessuno