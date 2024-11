Nesta sta preparando la formazione in vista della sfida contro il Torino, per l’ex difensore del Milan ci sono dubbi in tutti i reparti

Nesta sta preparando la sfida contro i granata e vista la situazione in campionato non può permettersi errori. Il tecnico della formazione lombarda si affiderà probabilmente ad un 3-4-2-1. Tra i pali l’ex difensore del Milan schiererà Turati che è il titolare indiscusso di questo Monza. A protezione dell’area di rigore la difesa a tre non presenta grandi dubbi, perché dovrebbero giocare Izzo come braccetto di destra, Pablo Marì centrale e Carboni come braccetto di sinistra.

Ballottaggio a centrocampo

In mezzo al campo Nesta ha qualche dubbio in più. Infatti il ritorno di Sensi dall’infortunio insidia un pochino il posto da titolare di Bianco che però a meno di incredibili sorprese dovrebbe partire da titolare. Insieme a lui l’infortunio di Pessina lascia il posto da titolare a Bondo. Sugli esterni Kyriakopoulos dovrebbe partire titolare a sinistra mentre c’è il ballottaggio tra Pedro Pereira e Birindelli sulla fascia destra. Il primo dovrebbe essere favorito sul secondo ma ci potrebbero essere anche dei colpi di scena. Gli esterni in particolare saranno molto importanti in una partita in cui due squadre con la difesa a tre si sfideranno senza esclusione di colpi.

Maldini titolare, ballottaggio tra Caprari e Mota

A completare l’undici titolare che probabilmente scenderà in campo troviamo i due trequartisti e la punta. Sulla trequarti giocherà titolare un ispiratissimo Maldini che ormai è un punto fermo di questo Monza. Insieme a lui dovrebbe giocare Dani Mota che è più avanti nel ballottaggio con Caprari. Loro due avranno il compito di fare male alla formazione di Vanoli con la loro qualità, inserendosi tra le linee e collegando centrocampo e attacco. Come unica punta giocherà Milan Djuric. Il gigante bosniaco avrà il compito di dominare la difesa granata e il suo diretto avversario sulle palle alte, in modo da poter sfruttare i lanci dalla difesa e fare da sponda per permettere ai trequartisti poi di organizzare l’attacco.

Ecco la probabile formazione del Monza:

Probabile formazione Monza (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Djuric. A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caldirola, Postiglione, Birindelli, Sensi, Vignato, Ciurria, Valoti, Colombo, Forson, Maric, Caprari, Petagna. All. Nesta.

Indisponibili: Cragno, D’Ambrosio, Gagliardini, Pessina

Squalificati: nessuno