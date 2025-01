Ché Adams è in forma e sta facendo molto bene al Torino. Ma il gol in casa manca dal 29 settembre: oltre 3 mesi

Dopo la vittoria di Empoli, il Torino ha raccolto 1 solo punto in 2 partite. Prima la sconfitta interna contro il Bologna, poi il pareggio in Friuli con rimonta. In queste ultime 3 partite, c’è un uomo del Toro sugli scudi: Ché Adams. L’attaccante scozzese, numero 18 del Torino, sta facendo molto bene. Ma il gol in casa manca dal 29 settembre 2024 in occasione di Torino-Lazio 2-3. Oltre 3 mesi. Adesso c’è la sfida al Parma e il Ché vuole sbloccarsi davanti al suo pubblico. Sarebbe un bel modo di iniziare il 2025 e di chiudere il girone di andata per lui e per il Torino. Adams è pronto per provarci.

Le sue ultime prestazioni

Contro l’Empoli il classe 1996 era partito dalla panchina. Ma poi è entrato in campo e ha deciso il match con un gol senza senso, da centrocampo. Poi contro il Bologna anche è partito dalla panchina, ma entrando nel secondo tempo non ha avuto lo stesso impatto. E allora titolare contro l’Udinese: una maglia dall’inizio sudata e meritata. Dopo il 2-0 dell’Udinese si è scatenato. Prima il gol del 2-1, al volo di rabbia e di forza. Poi l’assist a Ricci con una protezione palla in area sontuosa. In questo momento, porta punti ai granata ed è l’uomo in più.

Verso il Parma

Contro il Parma, si candida per giocare dall’inizio. In Friuli ha dimostrato che anche dall’inizio può essere decisivo. Se Vanoli confermerà il 3-5-2, dovrà scegliere 2 attaccanti fra Adams, Sanabria, Karamoh e Njie. Karamoh sta dando profondità alla squadra e sta convincendo. Njie non è mai partito titolare. Sanabria invece ha giocato solo pochi minuti finali a Udine ed è bloccato da tempo. Adams è quello più in forma. Diventa difficile lasciarlo fuori. Più che carta a gara in corso, contro il Parma può essere molto utile dall’inizio.