Il difensore olandese si è sottoposto a una nuova visita per valutare le proprie condizioni: al momento non è possibile dire quando rientrerà

441 giorni, un’infinità. È quanto è passato dall’ultima volta che Perr Schuurs è potuto scendere in campo, prima del bruttissimo infortunio riscontrato nella sfida contro l’Inter. Un problema che avrebbe dovuto tenerlo fuori dai giochi per circa 7 o 8 mesi, ma che invece gli ha stravolto la carriera. Da quel giorno l’olandese è andato incontro a una serie di complicazioni che avrebbero potuto abbattere chiunque; tranne lui, che giorno dopo giorno aspetta il momento giusto per poter tornare a giocare. Prima le due operazioni, poi i periodi di recupero, ora una piccola novità: l’ex Ajax si è sottoposto ieri a una visita al ginocchio programmata da tanto tempo, ricevendo delle rassicurazioni sulle proprie condizioni. La data di rientro, però, non è ancora definibile.

Le novità su Schuurs

L’incubo di Perr Schuurs va avanti ormai da quasi 15 mesi. Il centrale olandese ha vissuto più di un anno tra ospedali e centri di riabilitazione, lontano dai compagni e soprattutto dai tifosi. Ora però inizia a vedere una piccolissima e fioca luce in fondo al tunnel, ma dovrà ancora farne di strada per uscirne. Come detto nella giornata di venerdì il difensore ha effettuato un controllo per verificare la risposta dell’articolazione dopo la riabilitazione svolta a Londra nelle ultime settimane. Prima di tornare in città per allenarsi dovrà concludere il proprio programma riabilitativo a Londra, dallo specialista che lo ha monitorato la scorsa estate; dopodiché, in base a quelle che saranno le sue sensazioni si deciderà se sarà il momento di tornare a indossare gli scarpini da calcio o se servirà ancora del tempo. Schuurs vuole rientrare il più presto possibile, e i tifosi vogliono vedergli indossare la maglia del Toro: la speranza è che manchi poco.