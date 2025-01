Domani Paolo Vanoli ritroverà in Serie A il Parma: da giocatore ha vinto trofei e giocato ad alti livelli in gialloblù

Domani Paolo Vanoli avrà l’occasione di rivivere emozioni speciali, affrontando il Parma, la sua ex squadra, per la prima volta in Serie A. Da giocatore ha trascorso due stagioni indimenticabili tra il 1998 e il 2000 in terra emiliana ed è stato protagonista di una delle epoche più trionfali della storia del club gialloblù e ritroverà la squadra che ha segnato una tappa fondamentale della sua carriera calcistica.

Un’esperienza trionfale a Parma

Arrivato al Parma nell’estate del 1998, acquistato dal Verona, Vanoli visse due anni che segnarono l’apice della sua carriera da giocatore. Il suo impatto fu immediato: il club, all’epoca allenato da Alberto Malesani, conquistò tre trofei di peso in due stagioni: la Coppa Italia, la Supercoppa Italiana e la Coppa UEFA, un trionfo storico che ha consacrato il Parma sulla scena europea. Vanoli fu un protagonista silenzioso ma decisivo, giocando come terzino e fornendo esperienza e solidità. Nonostante non fosse un grande goleador, il suo contributo fu determinante nelle fasi cruciali delle competizioni.

I gol che restano nella storia

I gol di Paolo Vanoli, seppur pochi, sono ancora nella memoria dei tifosi del Parma. Il primo arrivò nella finale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina, una rete che regalò al Parma la vittoria nel torneo e il primo trofeo della sua carriera. Una settimana dopo, l’esplosione di gioia si ripeté: Vanoli segnò il gol che valse la Coppa UEFA nella finale contro il Marsiglia, un successo che rimarrà scolpito nella storia del club. Dopo il ritiro nel 2006, Vanoli intraprese la carriera da allenatore, ma il suo legame con il Parma non è mai stato dimenticato. Ora, da avversario, vivrà un altro capitolo significativo della sua carriera.