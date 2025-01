Valentino Lazaro nella gara contro l’Udinese è entrato all’inizio del secondo tempo e ha offerto una buona prestazione

Contro l’Udinese, nel 4-2-3-1, Lazaro ha disputato una buona partita, spingendo molto sulla fascia e arrivando a mettere il cross che poi ha portato al gol del 2-2 dei granata. Il fatto di avere meno compiti difensivi e più compiti offensivi sembra aver fatto bene a Lazaro che ricevendo palla in posizione più avanzata senza doversi abbassare ogni volta per far ripartire l’azione e correre su e giù per tutta la fascia è sembrato molto più lucido, fresco ed efficace quando si trattava di puntare l’uomo e creare superiorità numerica.

Con il cambio modulo Lazaro può tornare titolare

Un cambio di modulo è possibile, come detto dallo stesso Paolo Vanoli nell’intervista post partita. Passare dal solito 3-5-2 al 4-2-3-1 potrebbe presto diventare non solamente una soluzione a partita in corso per cercare di recuperare situazioni di svantaggio ma potrebbe diventare un cambiamento definitivo. Con l’utilizzo di questo nuovo modulo Lazaro sarebbe con ogni probabilità un titolare indiscusso. Infatti Vanoli si ritroverebbe con 4 posizioni esterne da coprire invece che le 2 del modulo precedente. Il numero 20 avrebbe quindi non moltissima concorrenza come esterno destro alto con al massimo Vojvoda che in qualche occasione potrebbe prendere il suo posto per farlo rifiatare. In ogni caso il kossovaro in questo nuovo modulo con ogni probabilità si alternerebbe con Pedersen, e occasionalmente con Dembelé, come terzino destro.

Lazaro come esterno alto: buona prestazione

Il cambio di modulo annunciato da Vanoli potrebbe portare veramente molti benefici ai granata ed in particolare a Lazaro. Il fatto di avere le spalle coperte dal terzino e la possibilità di associarsi anche con lui in caso di sovrapposizioni renderebbero al numero 20 la vita più facile. Infatti sarebbe più concentrato sulla fase offensiva e questo lo renderebbe più imprevedibile. Giocando come esterno di centrocampo l’austriaco è già riuscito a servire 4 assist per i compagni, in questa nuova posizione, ancora più avanzato, potrebbe diventare un giocatore veramente importante per i granata.