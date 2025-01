Ivan Ilic nelle ultime partite del Toro ha perso il suo posto da titolare in favore di Gineitis, ora il serbo rivuole il suo posto

Ivan Ilic ormai non è tra i titolari di Paolo Vanoli. Nelle ultime tre partite di campionato il serbo ha giocato appena 71 minuti, stando in panchina per tutta la partita contro l’Empoli, giocando 26 minuti contro il Bologna e 45 minuti contro l’Udinese. Proprio in questa partita il suo ingresso ha in qualche modo scosso i granata. La voglia di dimostrare il suo valore ha infatti portato il numero 8 dei granata a correre molto e a pressare la difesa bianconera inducendola più volte all’errore. Ora dopo essere tornato a giocare un tempo intero l’ex giocatore del Verona vuole cercare di riprendersi il posto da titolare che nell’ultimo periodo aveva perso in favore di Gineitis. Vanoli però è stato chiaro a riguardo: Ilic deve cambiare atteggiamento. Il tecnico granata vuole che il serbo corra, giochi e si sacrifichi di più per la squadra.

Ilic: da titolare assoluto a riserva di Gineitis

Ad inizio stagione Ivan Ilic era titolare assoluto nel Torino di Paolo Vanoli. Il serbo infatti aveva giocato da titolarissimo le prime 6 partite di campionato segnando anche un gol decisivo contro l’Atalanta alla seconda giornata. Gol che, insieme a quello di Adams e al rigore parato da Milinkovic–Savic, aveva regalato ai granata tre punti importantissimi contro una squadra che attualmente si trova in testa alla classifica. Dopo la partita contro la Lazio però il suo minutaggio è calato. Contro l’Inter appena 28 minuti in campo. A complicare la sua situazione sono arrivati anche gli infortuni, infatti il numero 8 ha dovuto saltare le partite contro Cagliari, Como e Roma per l’infiammazione del tendine del bicipite della coscia. Al suo ritorno da questo infortunio ha giocato 26 minuti contro la Fiorentina e 45 contro la Juve per poi infortunarsi ancora, proprio nel Derby, questa volta al ginocchio. Infortunio che lo ha tenuto fuori per altre tre gare.

Ora serve un cambiamento

Contro l’Udinese qualcosa di buono si è visto e il centrocampista poterebbe trovarsi sulla buona strada per convincere Vanoli a riconsiderarlo tra i possibili titolari. Certo è che con il possibile cambio di modulo Ilic potrebbe rischiare di avere ancora meno minuti. Se l’allenatore granata dovesse infatti decidere di passare al 4-2-3-1 Vlasic sarebbe sicuro del posto in quanto unico trequartista puro della squadra, e Ricci sarebbe sicuro del suo posto in mediana perché, nella situazione attuale, il Toro non può permettersi di rinunciare ad un giocatore del genere. Resterebbe quindi un solo posto, di fianco a Ricci e a giocarselo concretamente sarebbero almeno in tre: Ilic, Linetty e Gineitis, con Tameze e Ciammaglichella più lontani nelle gerarchie.