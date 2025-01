Gvidas Gineitis si allena a parte al Filadelfia. Il centrocampista lituano è a forte rischio per la partita contro il Parma

Contro il Parma il Torino giocherà la sua prima partita del 2025, che coincide anche con l’ultima del girone di andata. Appuntamento a domenica alle ore 18 per Torino-Parma. Per questa partita, Gvidas Gineitis del Torino è a forte rischio. Contro l’Udinese, è uscito nell’intervallo e ha lasciato il suo posto a Ilic a causa di una botta presa. Adesso il centrocampista lituano classe 2004 si sta allenando a parte al Filadelfia. Allenamento differenziato per lui. Il numero 66 quindi è a forte rischio per il Parma. Potrebbe infatti non essere convocato. Difficile invece, al contrario, che possa partire titolare. Al massimo entrerà a gara in corso.

Un inizio di stagione non esaltante

A parte il primo gol in Nazionale in Nations League, questa prima parte di stagione non è stata esaltante per Gineitis. Finora 13 presenze per lui in Serie A: 0 gol, 1 assist e 0 cartellini. 8 partite da titolare e 5 da subentrato. Non ha lasciato il segno e non ha troppo convinto. Non ha approfittato a pieno dell’infortunio di Ilic e adesso rischia il posto, complice il suo problema fisico. Può fare molto meglio. Juric lo aveva fatto salire in Prima Squadra dalla Primavera nella stagione 2022/2023. Poi lo aveva blindato nella stagione 2023/2024. Adesso è al centro anche del progetto di Vanoli.

Ilic scalda i motori

Contro i crociati, Ivan Ilic scalda i motori. Contro l’Empoli era già a disposizione, ma non aveva giocato. Poi è subentrato contro Bologna e Udinese. In queste ultime 2 partite, Vanoli aveva preferito Gineitis. Inoltre, aveva anche bacchettato il serbo. La squadra deve essere messa al primo posto, poi viene l’individualità. Ilic dovrà dimostrarsi volenteroso anche in fase difensiva. Le sue qualità sono indiscusse. Ora contro il Parma si candida fortemente a partire dall’inizio. Aveva iniziato al top, poi il calo anche a causa dell’infortunio. Ora è il momento di cambiare marcia, per lui e per il Toro.