Sebastian Walukiewicz è tornato in gruppo nel Torino. Verso la partita contro il Parma quindi, può cambiare la difesa

A Udine il Torino è tornato a casa con 1 punto. Adesso inizia il 2025 per i granata. Prima del derby, c’è l’ultima partita del girone di andata: Torino-Parma. Toro che ha bisogno di punti per stare tranquillo. In vista di questa gara, Paolo Vanoli può sorridere in difesa. Sebastian Walukiewicz è infatti tornato in gruppo. Il giocatore si è allenato con il resto della squadra e farà parte della partita di domenica alle ore 18. Il polacco era uscito nel primo tempo di Torino-Bologna a causa di problemi respiratori. Dopo tutti i controlli del caso e dopo aver saltato l’Udinese, ora sta bene e può giocare di nuovo. Ed ecco quindi che la difesa può cambiare.

Le possibili scelte

Contro il Bologna Coco era squalificato. Vanoli dall’inizio aveva schierato Walukiewicz, Maripan (il sostituto naturale di Coco) e Masina. Poi è entrato Vojvoda al posto di Walukiewicz, sulla destra. Contro l’Udinese invece, è rientrato Coco. Ma Maripan è stato confermato al centro della difesa, con Coco a sinistra e Vojvoda a destra. Masina non era al top causa influenza ma ora sta bene. Adesso Vanoli ha diverse scelte. Se verrà confermato il 3-5-2, ci sono diverse soluzioni. Potrebbe infatti rivedersi la difesa titolare: Walukiewicz-Coco-Masina. Ma se Walukiewicz non parte dall’inizio, allora al suo posto possono giocare o Vojvoda oppure anche Coco (con Maripan in mezzo). Difficile fare a meno dell’unico difensore mancino, ovvero Masina. Tutto è ancora in dubbio.

Walukiewicz buon impatto

Dopo Adams, Walukiewicz è quello che sta rendendo meglio dei nuovi acquisti estivi. Rispetto a Maripan, Sosa e Pedersen è diventato titolare ed è affidabile. Può migliorare ancora tanto, soprattutto nella rapidità, ma i piedi ci sono. Finora 15 partite giocate per lui e 4 cartellini gialli: è in diffida. Di queste 15, ben 13 da titolare. In estate il Toro lo ha preso dall’Empoli, pagandolo 5 milioni di euro. Finora un buon impatto per lui.