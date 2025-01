Davide Vagnati ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2027. Ecco i 5 migliori giocatori acquistati dal dt

Davide Vagnati è dal 2020 il direttore dell’area tecnica del Torino e di recente ha rinnovato fino al 2027. Sotto la sua gestione sono passati diversi allenatori: Giampaolo, Nicola, Juric e Vanoli. Ma soprattutto, sono tante le sessioni di calciomercato da lui gestite. Con i giocatori flop si può fare una formazione intera, mentre diventa difficile fare lo stesso con i top. Alcuni acquisti, pochi rispetto a quelli che hanno fatto flop, si sono rivelati importanti . Ecco la top 5.

Il colpo Ricci a gennaio 2022

Impossibile non partire dal colpo per eccellenza: Samuele Ricci. Classe 2001, è arrivato al Torino in prestito dall’Empoli a gennaio del 2022. Valeva 12 milioni di euro. 1 milione per averlo in prestito. Poi è stato riscattato a fine stagione (come da contratto), per 8,5 milioni di euro. Ora ha appena rinnovato fino al 2028 e sul mercato, il numero 28 del Toro, vale 28 milioni di euro. Qui al Torino è diventato un perno, anche in Nazionale. 97 partite, 4 gol e 6 assist finora in granata. Un investimento giusto, che sta dando i suoi frutti.

Bellanova e Schuurs

Raoul Bellanova ha giocato una sola stagione al Torino (ma che stagione). Il 1 luglio del 2023 il Torino lo ha acquistato pagandolo 7 milioni al Cagliari, con i soldi ricavati dalla vendita di Singo. Un anno dopo è stato venduto all’Atalanta per 20 milioni (all’insaputa dello stesso allenatore): una vera e propria plusvalenza. 37 partite giocate su 38 nella stagione 2023/2024: 1 gol e 7 assist. Nessun esterno ha fatto meglio di lui. Poi c’è Perr Schuurs. Fermo da molto tempo, era comunque stato un buon acquisto e ha fatto molto bene nella sua prima stagione. Arrivato il 18 agosto 2022 al posto di Bremer, valeva 7 milioni di euro e il Toro ha sborsato 9,40 milioni all’Ajax. Ora ne vale circa 15, nonostante l’infortunio. 39 presenze in Serie A, con 1 gol e 2 assist.

Zapata e Adams

Infine 2 attaccanti. Il primo non poteva che essere Duvan Zapata. Attacante totale, è diventato in breve tempo bandiera e uomo simbolo di questo Torino. Anche capitano con Vanoli. 45 partite giocate: 16 gol e 4 assist. Oltre a tanto lavoro sporco. Ora ha finito la stagione causa infortunio. 8,60 milioni di euro: questo il suo prezzo che i granata hanno speso per averlo dall’Atalanta. Quest’anno insieme a lui, il titolare è stato Ché Adams. Preso a 0 in estate dal Southampton, ha avuto un grande impatto in Italia. Finora 6 gol e 3 assist in 19 partite giocate.