Il mercato del Torino si è aperto con l’annuncio del rinnovo di Vagnati: ecco i calciatori che non hanno lasciato il segno

Davide Vagnati ha rinnovato il suo contratto con il Torino fino al 2027. Arrivato a maggio del 2020, sarà con il Toro per altri 2 anni. Sotto la sua gestione dell’area tecnica come allenatori sono passati Giampaolo, Nicola, Juric e adesso Vanoli. Di acquisti sbagliati ce ne sono stati parecchi, troppi. Molti di questi giocatori sono stati presi per essere dei titolari e invece si sono rivelati dei flop pazzeschi. Ecco quindi la flop 11 dei giocatori presi nell’era Vagnati. La formazione ipotizzata è un 4-2-3-1.

La porta e la difesa

In porta non c’è ombra di dubbio: Mihai Popa. Classe 2000, è arrivato al Toro nell’estate del 2023 per fare il secondo portiere. E invece è diventato addirittura il terzo, scavalcato da Gemello. Ora è in prestito al Cluj. In granata non ha mai giocato una partita ufficiale: solo amichevoli. Come esterno destro Brian Bayeye. Preso nel 2022 da una squadra di Serie C (il Catanzaro all’epoca), senza aver mai giocato nemmeno in Serie B, per 700 mila euro. La scorsa stagione l’ha giocata in prestito all’Ascoli in Serie B (retrocesso poi in Serie C) e adesso è fuori rosa al Torino. 2 presenze in Serie A e 3 in Coppa Italia con la Prima Squadra del Toro, con Juric in panchina.

Altro flop è Saba Sazonov. Il classe 2002 è stato preso nell’estate del 2023 per sostituire Djidji: 3 milioni alla Dinamo Mosca. Ma Juric disse subito che non era il sostituto di Djidji. Ha giocato pochissimo lo scorso anno, facendo solo 12 partite. Non ha convinto e ha fatto male. Ora è andato in prestito all’Empoli, ma non ha mai giocato perché si è rotto il crociato.

Andreaw Gravillon è un altro flop in difesa. Lui è arrivato a gennaio del 2023, sempre per sostituire Djidji. Non si è dimostrato all’altezza, tanto che ha fatto poi ritorno allo Stade Reims. Solo 7 presenze per lui in granata. Ora gioca in Turchia ma si è rotto anche lui il crociato. Infine c’è l’esterno sinistro Kevin Haveri. Un mistero vero e proprio. Nell’estate del 2023 il Torino lo ha preso per 300 mila euro dal Rimini. Una squadra di Serie C. Ma non per la Primavera, in quanto è un 2001. Non è mai stato di fatto aggregato alla Prima Squadra, non ha mai fatto in ritiro, è rimasta un’eterna promessa. Ha giocato in prestito all’Ascoli (Serie B), poi Catania (Serie C) e adesso Campobasso (Serie C).

Andreaw Gravillon

Il centrocampo: la 10 a Gojak

A centrocampo sono 2 i flop principali. Il primo non poteva che essere Amer Gojak. Il 5 ottobre 2020 il Toro lo prese in prestito per 1 milione di euro dalla Dinamo Zagabria. Sotto consiglio di Miralem Pjanic (giocatore che in passato, per anni, aveva vestito la maglia della Juventus). Nel giro della nazionale della Bosnia, aveva preso il numero 10. Era il trequartista che mancava a Giampaolo, preso da Vagnati. Peccato che poi l’allenatore disse che non era un trequartista. Una stagione disastrosa la sua. In 17 partite 1 gol e 1 assist. Toro salvo per un pelo. Poi è andato al Ferencvaros (Serie A ungherese), adesso è al Rijeka (Serie A croata). Altro flop totale: Ronaldo Vieira. Arrivato in prestito a gennaio 2023 dalla Sampdoria. A causa infortunio, è stato un fantasma. 2 presenze in totale: 15 minuti giocati.

L’attacco: da Kabic a Warming, che delusione

Premessa: i 4 giocatori che seguono sono tutti attaccanti e hanno fatto 0 gol al Toro. Primo nome: Demba Seck. A gennaio del 2022 il Torino lo ha pagato 3,6 milioni di euro alla Spal. Pupillo di Vagnati. 38 partite in totale al Torino: 0 gol e 0 assist. In città ha fatto parlare di sé più per le vicende fuori dal campo. Dopo il prestito al Frosinone (con tanto di retrocessione), adesso è in Serie B al Catanzaro sempre in prestito dal Toro. Un flop totale. E pensare che alla domanda sul mancato riscatto di Miranchuk, Vagnati aveva risposto: “Crediamo in Seck”.

Poi c’è Magnus Warming. Esile prima punta presa da Vagnati per Juric nell’estate del 2022. Solo 5 presenze per il povero classe 2000, che non era pronto per la Serie A. Altro mistero: Uros Kabic. Preso l’anno scorso, a gennaio dalla Stella Rossa. 0 presenze in Prima Squadra e solo 1 in Primavera. Toro che poi non lo ha riscattato. Eppure sembrava un colpo, visto che Vagnati lo inseguiva da tempo. Verranno ricordati i suoi palleggi sotto la Maratona (per i quali si era poi scusato il giorno dopo) mentre i Sensounico cantavano “Quel giorno di pioggia”. Ed ecco infine l’ultimo: David Okereke. Può essere risolto il problema del gol di una squadra che punta all’Europa con un giocatore che fa panchina in Serie B? Risposta: no. Arrivato dalla Cremonese nel mercato di riparazione, 9 partite con 0 gol e 0 assist.

Flop 11 acquisti di Vagnati (4-2-3-1): Popa; Bayeye, Sazonov, Gravillon Haveri; Gojak, Vieira; Seck, Warming, Kabic; Okereke.