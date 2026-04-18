Il bilancio del Torino 2025 è stato reso noto. Ecco quanto hanno guadagnato i granata da stadio, sponsor e ascolti TV

Giunti ad aprile 2026, è stato reso noto il bilancio relativo al 2025 , tornato ad essere in passivo al contrario del 2024. Tra le varie voci da analizzare, sono da considerare anche quelle relative ai ricavi da stadio, sponsor e ascolti TV. I ricavi dallo stadio sono i dati relativi agli incassi delle partite di Serie A e Coppa Italia, individuabili sotto la voce “Ricavi da gare nazionali”. Nel 2025, il totale dei ricavi in questione ammonta a 6.921 milioni di euro, quasi un milione in più rispetto all’anno precedente in cui i ricavi registrati erano di 5.955 milioni di euro.

Bilancio, il dato dei diritti audiovisivi

Sicuramente più consistenti sono le cifre relative ai ricavi derivanti dagli ascolti TV, che però sono diminuiti rispetto al 2024. I dati in questione, visionabili sotto la voce “Proventi da cessione diritti audiovisivi e ricavi collettivi”, nel 2025 ammontano a 41.993 milioni di Euro, quasi 7 milioni in meno rispetto all’anno scorso in cui i ricavi erano pari a 48,509 milioni di euro.

Sponsor in calo

Discorso uguale per ciò che concerne i ricavi relativi agli sponsor che, anche in questo caso, evidenziano un altro dato negativo. Nel 2025, i proventi riscontrabili sotto la voce “Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicitari” sono pari a 13.962 milioni di Euro. Una cifra che risulta essere inferiore a quella dell’anno scorso in cui i guadagni sono stati di 14.181 i milioni di Euro.