Le strade di Giampaolo e D’Aversa si rincrociano a distanza di più di un anno dall’ultima volta.

La partita di domenica 19 aprile tra Cremonese e Torino vedrà affrontarsi due allenatori che, nel corso della loro carriera, si sono incontrati poche volte ma quanto bastano per sancire l’imbattibilità di uno dei due. Giampaolo e D’Aversa si sono fronteggiati solo 3 volte in carriera e tutte nel Campionato della massima serie italiana. I 3 incontri registrano 2 vittorie per l’attuale allenatore della Cremonese e 1 pareggio per D’Aversa che, dunque, ha l’obiettivo di invertire il trend con il suo Torino.

La sconfitta più recente di D’Aversa risale alla scorsa stagione, quando l’allenatore granata sedeva sulla panchina dell’Empoli e Giampaolo su quella del Lecce. Uno scontro salvezza vinto 3-1 dai salentini che condannò l’Empoli a una sempre più concreta retrocessione.

Il pareggio in rimonta della stagione 18/19: gli ultimi punti ottenuti da D’Aversa

Prima della scorsa stagione D’Aversa e Giampaolo si erano già incontrati 4 anni prima, alla guida rispettivamente di Parma e Sampdoria. Un doppio confronto in cui D’Aversa, con una grande rimonta ottenne il primo e ultimo punto contro una squadra di Giampaolo. La gara in questione è quella di ritorno contro i blucerchiati che, freschi della vittori d’andata, fecero visita allo stadio Tardini di Parma. I Padroni di casa, dopo essere passati subito in vantaggio con Gazzola, subirono nel giro di dieci minuti il pareggio di Quagliarella e il sorpasso di Defrel e nel secondo tempo anche il 3-1 targato, ancora una volta, Quagliarella.

Nel giro di 5 minuti arriva subito la reazione dei crociati che accorciano le distanze al 67′ con Kucka, trovando il definitivo pareggio con un giovanissimo Alessandro Bastoni.

D’Aversa, obiettivo infrangere l’imbattibilità di Giampaolo

D’Aversa, ora alla guida del Torino, ha l’obiettivo di provare a invertire questo trend negativo cercando la prima vittoria contro il tecnico della Cremonese, che vorrebbe dire anche un ulteriore passo in avanti in classifica dei granata.