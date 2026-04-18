Simeone ha l’opportunità di raggiungere la doppia cifra in campionato, dall’addio di Belotti solo in 2 ce l’hanno fatta

La Serie A 2025/26 è quasi giunta al termine e il Torino di D’Aversa ha pressoché chiuso i giochi riguardanti la propria salvezza, conquistandosi quasi aritmeticamente il mantenimento di categoria, obiettivo sicuramente inferiore alle aspettative di inizio stagione. Numerosi dati negativi che hanno caratterizzato la correte annata per i granata, ma dall’arrivo dell’allenatore pescarese il Toro è rientrato in carreggiata e lo ha fatto anche dal punto di vista realizzativo. Nelle 6 partite disputate sotto la nuova guida tecnica il Toro ha siglato ben 12 gol (una media di 2 gol a partita), non lasciando mai inviolata la porta avversaria. A conferma di ciò, il Cholito Simeone, alla sua prima stagione a Torino, è pronto a trovare la sua 10a rete con la sua nuova maglia.

Le ultime annate degli attaccanti granata

Negli ultimi anni, tuttavia, è stata una rarità vedere attaccanti del Torino segnare numerosi gol. La prima doppia cifra di un attaccante del Torino in Serie A dopo l’addio del Gallo Belotti, è stata realizzata da Tony Sanabria – prossimo a sfidare proprio i granata con la maglia grigiorossa – nella stagione 2022/23. In quel campionato, il Torino mise a segno 42 gol, dato mai più superato da lì in poi. A seguire, la Serie A 2023/24 vide come capocannoniere granata il nuovo super acquisto Duvàn Zapata, in grado di segnare anch’esso 12 reti in campionato, prendendosi sulle spalle un Toro che quell’anno segnò solamente 36 gol (numero appena raggiunto dall’attuale Torino). Infine, lo scorso campionato – stagione 2024/25 – ha visto i granata in gol 39 volte, con nessun giocatore in grado di raggiungere 10 reti in Serie A: record-man della stagione Ché Adams con 9 gol.

Simeone per riportare la doppia cifra

Questa stagione, per l’appunto, toccherà a Giovanni Simeone riportare un attaccante del Toro nella lista dei giocatori che avranno centrato la doppia cifra; le 6 partite rimaste fanno sperare anche in qualcosa di più dei semplici e precisi 10 gol, ma starà al Cholito sfruttare le occasioni che gli capiteranno. Una stagione sicuramente positiva per l’argentino in questa sua prima esperienza a Torino, ma sarà da scoprire se ci sarà modo di ripetersi, date le voci di mercato che nell’ultimo mese hanno coinvolto lo stesso Simeone.