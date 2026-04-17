Lo svedese è l’unico giocatore di movimento a non aver ancora esordito con D’Aversa: resta in attesa della sua chance

L’esordio di Maripan sotto la guida di D’Aversa e il ritorno in campo di Marianucci nella sfida contro il Verona, hanno contribuito ad ampliare ulteriormente le rotazioni del Torino. Grazie a queste scelte, il nuovo tecnico ha infatti concesso spazio a quasi tutti gli elementi della rosa, offrendo loro l’opportunità di mettersi in mostra e adattarsi alle sue richieste tattiche. Nonostante ciò, resta ancora un’eccezione significativa: Alieu Njie è infatti l’unico giocatore di movimento a non aver ancora collezionato minuti sotto la gestione D’Aversa.

Poche chance con un attacco in forma

L’impossibilità di Njie di ritrovare il campo può essere ricondotta a diversi fattori. Innanzitutto, il fatto che la salvezza aritmetica non sia ancora stata raggiunta ha spinto D’Aversa a mantenere un approccio prudente, limitando le rotazioni e senza concedere spazio a tutti gli elementi della rosa. A ciò si aggiunge un reparto offensivo attualmente in grande forma, che rende particolarmente difficile per chi è più indietro nelle gerarchie riuscire a trovare minuti e provare a ribaltare le attuali scelte tecniche. Tuttavia, nel caso in cui il Torino riesca a conquistare punti nelle prossime giornate non è escluso che lo svedese possa tornare in campo.

6 giornate per trovare spazio

Al Torino manca un punto per arrivare a quota 40 punti. Quella soglia permetterebbe di centrare l’obiettivo prefissato diverse settimane fa da D’Aversa, con la possibilità di tentare di superare il bottino di punti dello scorso anno. Nelle prossime 6 giornate sarà questo l’obiettivo della squadra granata, e le prossime partite saranno anche le ultime possibilità per Njie per tentare di tornare a giocare. L’ultima apparizione sul campo risale al 22 febbraio, in occasione della sfida contro il Genoa che ha poi comportato l’esonero di Baroni. Da allora lo svedese non ha più avuto spazio, ma nelle prossime settimane sarà fondamentale l’impegno che metterà in allenamento per cercare di riavere spazio.

Alieu Njie of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and Udinese Calcio.







