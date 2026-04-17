Dopo il divieto di Cremona, anche in occasione della gara di Udine non sarà permessa la trasferta ai tifosi residenti di Torino e provincia

La prefettura, dopo aver emanato il divieto di trasferta per i tifosi granata residenti a Torino e provincia in occasione della sfida di Cremonese-Torino, emette lo stesso provvedimento per la gara di Udinese-Torino. Di seguito il comunicato ufficiale della prefettura di Udine.

“Si informa che con decreto del 17 aprile 2026 il Prefetto di Udine, Lione, in occasione dello svolgimento dell’incontro di calcio tra le squadre “Udinese – Torino”, valido per il Campionato di calcio di Serie A che avrà luogo il giorno 03 maggio 2026 presso lo Stadio Friuli di Udine, denominato “Bluenergy Stadium”, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi nei confronti dei residenti nella provincia di Torino. La disposizione è stata adottata in esecuzione della determinazione con la quale il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha indicato che l’incontro è connotato da elevati profili di rischio.”