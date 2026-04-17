Ecco i numeri relativi alle plusvalenze ottenute dalla società granata a seguito delle cessioni durante le ultime sessioni di mercato

Sono stati resi noti i risultati relativi al bilancio della società granata relativo all’anno 2025, in cui il Torino ha registrato un risultato al quanto negativo. Tra questi dati emergono anche quelli relativi alle plusvalenze ricavate dal Torino durante le ultime sessioni di calciomercato, durante le quali la società granata ne ha registrate 4 per un totale di 36 milioni di euro (lo scorso anno erano stati invece 50 i milioni)

Le plusvalenze in questione sono state ottenute dalla cessione dei giocatori: Mergim Vojvoda, Samuele Ricci, Vanja Milinkovic-Savic e Antonio Sanabria, a parte il difensore kosovaro che è stato ceduto durante la sessione invernale 2025, tutti gli altri sono stati ceduti la scorsa estate.

Plusvalenza anche con Vojvoda

Dalle cessioni citate in precedenza emerge che la società granata ha registrato una discreta cifra relativa alle plusvalenze del 2025, in particolare grazie a 2 delle 4 cessioni. Andando in ordine, la prima plusvalenza porta il nome di Mergim Vojvoda che è stato ceduto al Como a titolo definitivo a febbraio 2025, una manovra di mercato che ha generato una plusvalenza da quasi 2 milioni di euro (per la precisione 1.941 milioni).

Per Milinkovic-Savic la plusvalenza maggiore

Successivamente, ecco la prima cessione estiva della società granata: quella di Samuele Ricci. Il centrocampista è stato venduto al Milan lo scorso 3 luglio registrando una plusvalenza di 15.136 milioni di euro, nonché la seconda più alta dell’anno. In ordine di tempo segue, invece, la plusvalenza più elevata del 2025 che porta il nome di Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo, acquistato dal Napoli lo scorso 26 luglio, ha fatto si che la società granata ottenesse una plusvalenza di 17.752 milioni di euro. Infine, lo scorso 21 agosto anche Antonio Sanabria ha lasciato il Torino approdando alla Cremonese, un’operazione che ha generato poco più di un milione di euro di plusvalenza (1.160 milioni).

Pertanto, si registra un totale di circa 36 milioni di euro (35.989) di plusvalenza che la società granata ha ottenuto nel 2025.