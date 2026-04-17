Bilancio 2025, ecco le vere cifre degli eventuali riscatti dei giocatori granata arrivati a gennaio
Nel corso della giornata, il Torino ha reso noto il bilancio relativo al 2025, chiuso con un passivo di circa 13 milioni di euro, in netto contrasto con l’utile superiore ai 10 milioni registrato nel 2024. Il documento offre anche un quadro dettagliato delle cifre legate ai giocatori attualmente in prestito, in particolare quelli arrivati durante la sessione invernale: Obrador, Prati, Ebosse e Kulenovic.
Per Marianucci, arrivato con la formula del prestito secco, il club granata ha versato al Napoli un corrispettivo di 250 mila euro, senza alcuna opzione per l’acquisto definitivo.
Torino, i prezzi dei riscatti di Obrador e Prati
Diversa la situazione degli altri. L’accordo con lo Sporting Lisbona per Obrador prevede infatti un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni. Per Prati, invece, il Torino ha già corrisposto 300 mila euro al Cagliari per il prestito, con un diritto di riscatto stabilito a 5,9 milioni.
Le cifre per Kulenovic e Ebosse
Nessun costo iniziale, invece, per il prestito di Ebosse dall’Udinese, ma la sua operazione prevede comunque un diritto di riscatto pari a 2,5 milioni. Più articolata la formula relativa a Kulenovic: il Torino ha pagato 500 mila euro per il prestito e dovrà esercitare obbligatoriamente il riscatto – fissato a 3 milioni – al raggiungimento di un obiettivo sportivo, ossia la permanenza in Serie A, versando la cifra alla Dinamo Zagabria.
Qualora il club decidesse di esercitare tutte le opzioni disponibili, l’investimento complessivo per assicurarsi i quattro giocatori ammonterebbe quindi a 20,4 milioni di euro.