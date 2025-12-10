L’arrivo in B, la rivoluzione di gennaio, gli anni con Ventura, il passaggio alla Roma, il botta e risposta a distanza

Nella giornata di oggi è stato ufficializzato l’esonero del direttore sportivo del Torino Davide Vagnati, che verrà sostituito da Gianluca Petrachi, già in granata oltre nove anni sotto la presidenza Cairo. Il percorso del ds salentino con il Toro è iniziato nel dicembre del 2009, quando Cairo lo chiama per affiancare Rino Foschi per provare a risollevare la situazione in un campionato di Serie B che sembrava ormai compromesso. Petrachi mette in atto una vera e propria rivoluzione, smantellando quasi completamente lo spogliatoio granata e acquistando un’importantissima mole di giocatori (11), di cui molti provenienti dai campionati di Serie C1 e C2. Questi giocatori, soprannominati i “Peones”, portarono il Toro vicinissimo alla promozione in Serie A, perdendo la doppia finale playoff contro il Brescia. Tra i primi acquisti di Petrachi ricordiamo Danilo d’Ambrosio.

Il mercato, tra Top e Flop

L’era di Petrachi come direttore sportivo del Toro è caratterizzata da numerosissime intuizioni, tanti giocatori di talento vennero portati sotto la Mole a prezzi notevolmente bassi e spesso furono anche strumento per importanti plusvalenze che portarono benefici alle casse granata negli anni a venire: alcuni esempi sono Nikola Maksimovic, acquistato dal Toro a 3 milioni e mezzo di euro e ceduto al Napoli a più di 20 milioni, oppure Bruno Peres, che con la successiva sua cessione alla Roma generò una plusvalenza di circa 10 milioni di euro.

Alcune plusvalenze più recenti sono state frutto del lavoro di Petrachi che, nonostante la mancata approvazione di Walter Mazzarri, portò a Torino Gleison Bremer acquistato a circa 6 milioni di euro dal Brasile e ceduto poi 2 estati fa alla Juventus per una cifra di quasi 50 milioni. Certo non sono da dimenticare neanche alcuni flop tra gli acquisti di Petrachi, come Menga e Kabasele, piuttosto che Sanchez Mino e Gabionetta.

La rottura nel 2019 e poi la pace

La rottura del rapporto con il Torino avviene nel maggio del 2019, ma i primi sentori di un possibile addio di Gianluca Petrachi arrivano già ad inizio primavera, a causa di voci che accostavano il nome di Petrachi alla Roma. Dopo il passaggio ufficiale in giallorosso, nel giorno della presentazione alla Roma, Petrachi racconta un retroscena secondo il quale, mesi prima, avrebbe chiesto al centravanti bosniaco Edin Dzeko di rimanere nella capitale. Il caso fa infuriare il presidente del Torino, Urbano Cairo, il quale ipotizza dalle parole di Petrachi che ciò sia avvenuto mentre il ds era ancora sotto contratto con il Torino. La successiva indagine della Procura Federale, però, si chiuse con l’archiviazione, dando così ragione a Petrachi che, dopo quelle dichiarazioni su Dzeko, si era subito corretto parlando di lapsus.

Segue un periodo di distanza tra i due: un paio di mesi dopo, con il caso Nkoulou, si riaccende il botta e risposta a distanza. Ma come raccontato sia dal presidente Cairo che da Petrachi, dopo qualche tempo arrivano le scuse e quindi la pace. Fino al nuovo inizio, quasi 16 anni dopo la prima volta.