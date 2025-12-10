Tutto il popolo granata è in subbuglio dopo la notizia dell’esonero di Davide Vagnati e il ritorno di Petrachi: le reazioni sui social
La notizia a sorpresa dell’esonero di Davide Vagnati dal ruolo di direttore tecnico del Torino ha mandato in tilt i canali social del Torino, sotto al post relativo al comunicato numerosi commenti da parte dei tifosi granata. In molti esultano per la notizia: “Finalmente”, “Natale in anticipo”, “Siamo liberi”… Il popolo granata ha reagito positivamente alla notizia e c’era da aspettarselo dopo le recenti e continue contestazioni verso la società granata. Le campagne acquisti del direttore genovese non hanno mai entusiasmato più di tanto l’ambiente Toro, pochi gli acquisti veramente degni di nota e tanti flop, spesso pagati anche cifre importanti.
Messaggi incoraggianti per Petrachi
Molteplici anche i messaggi di stima e gli “in bocca al lupo” rivolti al Gianluca Petrachi, che ritrova il Toro dopo 6 anni e lo ritrova in una situazione critica sia sul campo che fuori. I tifosi granata paiono entusiasti della scelta di Cairo, che ha deciso di ridare fiducia al direttore salentino: “Bentornato direttore”, “Il numero 1 è tornato a casa”, “Buona fortuna Gianluca”. Petrachi ha sicuramente dimostrato un’ottima abilità di scouting anche tra le giovanili e nelle categorie minori, pur andando in contro di tanto in tanto anche a delle cantonate.
I tifosi si rivolgono a Cairo
L’esonero di Vagnati dà occasione di sfogo ai tifosi che chiedono “l’esonero” anche del presidente stesso: “Ora via anche Cairo”, “Quando cambia il presidente?”. L’esonero di Vagnati accende quindi maggiormente la continua polemica verso il patron granata.
Finalmente Cairo lo ha capito, Vagnati ha buttato troppi soldi senza avere risultati, con i soldi spesi doveva fare molto di più, finalmente un DS con carattere e competenza.
Sicuramente meglio,ha portato buoni giocatori,detto questo rimane l`unico vero problema.
Cremonese, Sassuolo…. dopodiché il diversamente alto esonererà Bernardo, così cercherà di passare da pulito.
Bernardo è Moretti,il duo soprannome
Se Bernardo è mutoni, Moretti non può essere Zorro , sarà Tornado o Stornato.