Tutto il popolo granata è in subbuglio dopo la notizia dell’esonero di Davide Vagnati e il ritorno di Petrachi: le reazioni sui social

La notizia a sorpresa dell’esonero di Davide Vagnati dal ruolo di direttore tecnico del Torino ha mandato in tilt i canali social del Torino, sotto al post relativo al comunicato numerosi commenti da parte dei tifosi granata. In molti esultano per la notizia: “Finalmente”, “Natale in anticipo”, “Siamo liberi”… Il popolo granata ha reagito positivamente alla notizia e c’era da aspettarselo dopo le recenti e continue contestazioni verso la società granata. Le campagne acquisti del direttore genovese non hanno mai entusiasmato più di tanto l’ambiente Toro, pochi gli acquisti veramente degni di nota e tanti flop, spesso pagati anche cifre importanti.

Messaggi incoraggianti per Petrachi

Molteplici anche i messaggi di stima e gli “in bocca al lupo” rivolti al Gianluca Petrachi, che ritrova il Toro dopo 6 anni e lo ritrova in una situazione critica sia sul campo che fuori. I tifosi granata paiono entusiasti della scelta di Cairo, che ha deciso di ridare fiducia al direttore salentino: “Bentornato direttore”, “Il numero 1 è tornato a casa”, “Buona fortuna Gianluca”. Petrachi ha sicuramente dimostrato un’ottima abilità di scouting anche tra le giovanili e nelle categorie minori, pur andando in contro di tanto in tanto anche a delle cantonate.

I tifosi si rivolgono a Cairo

L’esonero di Vagnati dà occasione di sfogo ai tifosi che chiedono “l’esonero” anche del presidente stesso: “Ora via anche Cairo”, “Quando cambia il presidente?”. L’esonero di Vagnati accende quindi maggiormente la continua polemica verso il patron granata.