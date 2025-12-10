Toro.it

Il comunicato del Torino: torna Petrachi, esonerato Vagnati. La nota del club che annuncia la fine del rapporto con l’ormai ex dt

Un comunicato ufficiale di pochissimi istanti fa: il Torino ha esonerato, “con effetto immediato” Davide Vagnati, affidando la direzione tecnico-sportiva a Gianluca Petrachi. “Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”, si legge nel comunicato. Nella stessa nota c’è il nome del nuovo ds, che è Gianluca Petrachi. “La Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino”, Sempre Forza Toro! “.

Gianluca Petrachi
Gianluca Petrachi, Torino
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 10-12-2025

Iscriviti
Notificami
13 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
thethaiman
thethaiman
3 minuti fa

Evidentemente alla TDC è arrivato un Tiktok, in ritardo, con il famoso TESTADICÄZZOOOOOOOO gridato dal Vanesio.

michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
6 minuti fa

Ritorna ventura. Sicuro

notu
notu
7 minuti fa

Dai , dai che adesso arriva il guru libidinoso😋

Torino-Cremonese dirige Marinelli: le designazioni arbitarli