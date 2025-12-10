Il comunicato del Torino: torna Petrachi, esonerato Vagnati. La nota del club che annuncia la fine del rapporto con l’ormai ex dt

Un comunicato ufficiale di pochissimi istanti fa: il Torino ha esonerato, “con effetto immediato” Davide Vagnati, affidando la direzione tecnico-sportiva a Gianluca Petrachi. “Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in questi quasi sei anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”, si legge nel comunicato. Nella stessa nota c’è il nome del nuovo ds, che è Gianluca Petrachi. “La Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino”, Sempre Forza Toro! “.