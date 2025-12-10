Tameze e Ismajli sono ancora ai box, sabato Masina e Coco giocheranno l’ultima sfida prima di andare in Nazionale

Dopo la disfatta di lunedì sera, questa volta avvenuta per mano del Milan, il Torino è in uno stato di crisi totale oltre che per i risultati, anche per i problemi fisici di Tameze e in generale del pacchetto difensivo. Il numero 61 granata, autore per altro di una buona prestazione, ha riscontrato un fastidio all’altezza della caviglia nel corso della gara contro i rossoneri, tanto da abbandonare il campo al minuto 78 sul punteggio di 3-2. Il difensore francese verrà valutato giornalmente dallo staff granata, ma resta in forte dubbio per la 15a giornata di serie A, anche se l’infortunio non preoccupa più di tanto.

Dal 15 dicembre solo tre difensori

Oltre che Adrien Tameze, in forte dubbio per la sfida contro la Cremonese, difficilmente verrà rischiato anche Ismajli il quale è ancora alle prese con un problema muscolare che lo tiene fermo da un mese. Ergo per la sfida di sabato gli unici difensori, ad oggi arruolabili, sono Coco, Maripan e Masina e se la situazione difensiva era già raccapricciante con tutti i giocatori a disposizione, con gli infortuni di mezzo e la Coppa d’Africa alle porte la situazione si fa decisamente preoccupante.

Dopo la partita contro la Cremonese infatti, Coco e Masina partiranno per la Coppa d’Africa (saranno in ritiro dal 15), rispettivamente con Guinea-Equatoriale e Marocco e da allora in poi gli unici giocatori disponibili, a patto che superino i problemi fisici, saranno sempre Maripan, Tameze e Ismajli.

Un problema anche per il sistema

Adesso che, dopo i continui cambi di modulo, Baroni aveva trovato quello più affine, è di nuovo tutto in discussione, saranno perciò doverose delle riflessioni a riguardo, in virtù della disponibilità numerica dei calciatori d’ora in poi.