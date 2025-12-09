Toro.it

Ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto Tameze dopo il problema alla caviglia nel corso della sfida tra Torino e Milan

Gli esami a cui è stato sottoposto Adrien Tameze, dopo il problema alla caviglia nel corso di Torino-Milan, hanno evidenziato un “trauma osseo da impatto con versamento articolare“, come riportato in una nota dal club. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno.

A breve il servizio completo

Adrien Tameze
ultimo aggiornamento: 09-12-2025

Berggreen
Berggreen
51 minuti fa

Si può pescare benissimo dalla primavera, tanto sono sullo stesso livello: retrocessione.

Kawasaki77
Kawasaki77
1 ora fa

No problem, c’è il talentino Dembelè.

