Ecco l’esito degli esami a cui si è sottoposto Tameze dopo il problema alla caviglia nel corso della sfida tra Torino e Milan
Gli esami a cui è stato sottoposto Adrien Tameze, dopo il problema alla caviglia nel corso di Torino-Milan, hanno evidenziato un “trauma osseo da impatto con versamento articolare“, come riportato in una nota dal club. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno.
A breve il servizio completo
Si può pescare benissimo dalla primavera, tanto sono sullo stesso livello: retrocessione.
No problem, c’è il talentino Dembelè.