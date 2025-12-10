Partita non convincente del portiere del Toro, parzialmente colpevole sul gol di Rabiot, trasmette poca tranquillità

La brutta rimonta subita dal Torino contro il Milan dà spazio a numerose riflessioni, una di queste riguarda il portiere. Nel match contro i rossoneri e partito titolare Franco Israel, già titolare nella sconfitta di Lecce. Il portiere uruguagio, che aveva trasmesso buone impressioni nella prima parte di campionato, dopo l’infortunio non sta passando un ottimo periodo. Contro il Milan è certamente tra i colpevoli del gol del 2-1 del Milan, quello targato Rabiot, che nonostante segni un eurogol da 30 metri, calcia un tiro che un portiere di Serie A deve sicuramente leggere meglio, tiro forte ma dalla distanza. Per il resto una prestazione sicuramente tutt’altro che ineccepibile, poteva fare di più sui gol di Pulisic.

Israel non è ancora un titolare

Israel è arrivato al Toro nella sessione di calciomercato estiva, per sopperire alla partenza del miglior portiere della scorsa Serie A, il serbo Milinkovic-Savic, partito alla volta di Napoli. L’81 granata si è trasferito a titolo definitivo dallo Sporting Lisbona, dove ricopriva il ruolo di secondo portiere. Dunque è arrivato al Toro per cercare più spazio e più minuti in campo, ma dopo le ultime prestazioni il posto da titolare rischia di tornare in ballottaggio.

Rischia di perdere il posto

Dopo queste due prestazioni sicuramente non entusiasmanti dell’uruguagio, torna la possibilità di un cambio tra i pali. La situazione di Paleari resta però da monitorare, il fastidio alla mano, a giudicare dalle parole di Baroni, non sembra aver ancora totalmente abbandonato l’ex Benevento. Ciò non toglie che quando è stato chiamato in causa il numero 1 granata si è sempre fatto trovare pronto (tolta la disfatta collettiva contro il Como) e ha trascinato con entusiasmo la piazza granata, in partite importanti come il derby. Resta quindi possibile un nuovo passaggio di testimone tra i due estremi difensori granata.