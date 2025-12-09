Sono 26 i gol subiti dai granata in 14 partite: è il secondo peggior risultato dopo quello del 2020 nell’era Cairo

Altri tre schiaffi per il Torino di Marco Baroni, che nella serata di ieri si è visto rimontato dal Milan di Allegri, che è uscito da Torino con il risultato di 2-3. Con questi altri tre gol la difesa del Torino si conferma come la peggiore della classe e consolida anche un secondo triste primato, rimanendo la seconda peggior difesa di tutta l’era Cairo, con la bellezza di 26 gol subiti dopo 14 giornate. Davanti al Toro di Baroni si posiziona soltanto quello di Marco Giampaolo, che nella stagione 2020/2021 arrivò a subire addirittura 32 reti nelle prime 14 partite di Serie A.

Sul terzo gradino di questa speciale e poco felice classifica si posiziona il secondo Torino targato Giampiero Ventura, quello della stagione 2013/2014. Fa strano pensare che quella squadra conquistò a fine anno la qualificazione in Europa League (dopo che il Parma fu estromesso), eppure nelle prime 14 giornate la difesa granata soffrì non poco, subendo 23 gol, avendo però una buona media realizzativa.

Il crollo di Baroni dopo l’ottima striscia Juric

Fa abbastanza impressione vedere la difesa del Toro così in difficoltà, ripensando soprattutto a come negli ultimi 4 anni la difesa granata fosse vista tra le migliori del nostro campionato. Basti pensare ai tre anni sotto la guida di Juric, dove il Toro subì nelle prime 14 di campionato 14, 16 e ancora 16 gol, quasi la metà del dato attuale. Anche con Vanoli comunque la situazione difensiva non fu così tanto tragica, 20 gol subiti in questo primo blocco di partite, con una difesa appena privata di Buongiorno e speranzosa di un ritorno di Schuurs mai avvenuto.

Tanti gol subiti e tutti nelle stesse partite

Il collasso della difesa di Marco Baroni è un fulmine a ciel sereno per un Toro certamente non abituato ad incassare così tanto e così tanto nelle stesse partite. Oltre ai 3 gol presi dal Milan, quest’ anno sono stati subiti altri 3 gol dalla Lazio e altri 5 da Como e Inter. La sensazione continua ad essere quella di un Toro incapace di reagire e che non appena subisce un gol crolla mentalmente e concede ancora più spazi, commette ancora più errori…e subisce ancora più gol.