Cagliari, Parma e Genoa raggiungono i granata in classifica, ma la zona retrocessione resta a più quattro punti dal Pisa

Il Torino contro il Milan ha registrato la terza sconfitta consecutiva. L’ultimo punto conquistato dagli uomini di Baroni risale a più di un mese fa, in occasione del derby della Mole contro la Juventus.

Sebbene i granata nelle ultime settimane abbiano intensificato il lavoro, i risultati di questi sforzi non tardano ad arrivare. Contro il Milan nessuno si sarebbe aspettato una gara facile. Tuttavia, il vantaggio iniziale di 2-0 ha lasciato trapelare un barlume di speranza per quello che poteva diventare un altro ottimo risultato in casa. Tuttavia nella ripresa gli uomini di Allegri sono riusciti a ribaltare il risultato, non concedendo neanche un punto alla squadra granata.

Il Torino scivola in classifica

Il Torino nelle prossime settimane oltre a tentare di effettuare buone prestazioni, dovrà anche andare in cerca di punti preziosi. Con la sconfitta contro i rossoneri, la squadra di Baroni è scivolata al 16esimo posto in classifica, a 4 punti dalla zona retrocessione. La sconfitta del Pisa in campionato non ha ridotto il margine di distacco dalla terzultima posizione, ma le vittorie di Parma, Genoa e Cagliari hanno fatto scivolare il Torino in classifica. Tutte queste squadre vantano ora 14 punti, ma il bilancio tra gol subiti e gol realizzati ha collocato la squadra di Baroni alle spalle delle concorrenti.

Tre partite per chiudere il 2025

Il Torino contro il Milan ha fornito una prestazione sufficiente, almeno nel primo tempo, dove i granata sembravano essere pienamente dentro la partita. La squadra di Baroni dopo le ultime settimane ha alzato il livello della sua prestazione, e sarà fondamentale mantenerlo anche nelle prossime uscite. Solo tre partite separano il Torino dal 2026: e contro Cremonese, Sassuolo e Cagliari i granata avranno la possibilità di disputare incontri alla portata, dove sarà fondamentale ottenere punti preziosi per rialzarsi in classifica.