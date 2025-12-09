Ecco tutti i numeri della sfida tra i granata di Baroni e i rossoneri di Allegri: gli ospiti sfruttano le occasioni a disposizione

Torino e Milan hanno dato origine a una partita molto combattuta, sicuramente divertente per i tifosi neutrali.

Chi invece non ha potuto festeggiare al termine dei 90’ è stata la squadra granata, che dopo un inizio incoraggiante non è riuscita a confermarsi nel secondo tempo. L’andamento combattuto dell’incontro è stato rispecchiato anche dai dati registrati fino al triplice fischio. Le due formazioni hanno dato vita a una sfida emozionante, e nonostante alla fine abbia prevalso la qualità del Milan, il Torino in più occasioni ha tentato di fare il possibile per non veder sfumare la possibilità di fare punti. Questo è anche stato rispecchiato dal dato sui falli, 16 da parte dei granata e 7 dei rossoneri, a testimonianza della cattiveria e aggressività agonistica che le due squadre hanno messo in campo.

I dati sul possesso palla

Il Torino si è spesso reso pericoloso con verticalizzazioni improvvise che in più occasioni hanno sorpreso la difesa rossonera. Tuttavia, come testimonia il dato sul possesso palla, è stato il Milan ad aver avuto per lunghi tratti il controllo del gioco. E’ infatti arrivata a quota 64% la statistica che ha visto la squadra di Allegri condurre gran parte della gara, mentre i granata hanno condotto il gioco per il 36% del totale. Il dato dei passaggi invece, testimonia ancora meglio la predisposizione che ha avuto il Milan nel creare azioni elaborate, sono stati infatti 494 i passaggi effettuati dai rossoneri, con una precisione del 89%. Il Torino, con i suoi 242 passaggi e una rispettiva precisione del 79% ha reso evidente l’atteggiamento più attendista e la volontà di andare rapidamente ad attaccare la porta avversaria con pochi semplici passaggi.

Il dato sui tiri

Entrambe le squadre nel corso dei 90 minuti hanno effettuato numerose conclusioni verso la porta avversaria, ma tra le due formazioni, è stato il Torino ad aver registrato una maggiore precisione. Degli 8 tiri effettuati dalla squadra di Baroni infatti, la metà ha visto centrare lo specchio della porta, mentre solamente 6 dei 17 tiri del Milan hanno visto impegnato Israel.