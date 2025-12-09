Coco e Masina dopo la partita contro la Cremonese partiranno per la Coppa d’Africa: ansia per le condizioni del francese

Per scoprire la reale entità dell’infortunio occorso ad Adrien Tameze bisognerà attendere: il francese quest’oggi si sottoporrà a degli esami strumentali che permetteranno di valutare il problema fisico accusato nel secondo tempo della partita contro il Milan e soprattutto permetteranno di capire quante partite dovrà saltare. Marco Baroni si augura poche, anche perché sta per scattare l’emergenza in difesa.

Masina e Coco partono per la Coppa d’Africa

La partita contro la Cremonese di sabato sarà l’ultima in cui il tecnico avrà a disposizione Adam Masina e Saul Coco per un po’ di settimane: i due difensori raggiungeranno poi i ritiri di Marocco e Guinea Equatoriale per giocare la Coppa d’Africa e scatterà dunque la vera e propria emergenza in difesa. Se anche Tameze, che spesso si è adattato al ruolo di braccetto nella difesa a tre, dovesse essere costretto a uno stop lungo, i soli centrali di ruolo a disposizione di Baroni saranno Guillermo Maripan e Ardian Ismajli. Quest’ultimo tra l’altro rientrerà proprio contro i grigiorossi dopo l’ennesimo stop per un guaio muscolare.

Insomma una situazione d’emergenza che il Torino ha coscientemente deciso di correre: le convocazioni di Masina e Coco per la Coppa d’Africa non sono una sorpresa, il che rende ancora più incomprensibile la scelta di Urbano Cairo e Davide Vagnati di non rinforzare (sia qualitativamente che numericamente) la difesa in estate.